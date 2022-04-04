【NFT】曾俊華更換頭像重新為特首選舉舖路？　非也！實推3000個NFT送贈港人

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前財政司司長曾俊華於社交媒體公布，邀請了日本畫家山内庸資（Yosuke Yamauchi）設計3000個Choi Yeah NFT，冀香港人在困難時刻可以更加開心。
曾俊華表示，這個NFT不只是一個頭像，擁有者更會在發行後的一年內，收到6件小禮物，或許是他看到的一首詩、一首歌、一篇文等等，同時更可優先參與部份活動，及未來他有份的Web3企劃。
然而，其NFT的發行日期、價錢、區塊鏈等詳情均未有公布，料將於4月11日（下周一）會有最新消息。
他又指，是次送出的NFT亦將會實際地支持年輕人的夢想，「我們會將這個NFT日後所有交易的10%，回饋初創社群。因為我相信，無論如何，年輕人將會是我們社會的未來。」
有趣的是，由於他在公布此消息前更換頭像與封面相片，一度令坊間誤會就特首選舉有新舉動，不過，他其後表明其團隊於月前已訂好在今日推出NFT ，與其他時事新聞絕對無關。
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