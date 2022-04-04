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【美股期貨】道指期貨欠方向升不足1點　納指期貨跌近0.1%（不斷更新）

股市 12:45 2022/04/04

分享：

美股動態不斷更新

美股期貨周一於亞洲時段欠方向，其中道指期貨升不足1點，納指期貨跌8點或近0.1%。美國今日將會公布2月工廠訂單數據。美國本周焦點將落於聯儲局周四凌晨2時公布的3月份會議紀要，市場將評估5月加息半厘的可能性，以及未來的縮表路徑。

港股市況不斷更新，詳情請看：【下一頁】

    點擊圖片放大

焦點新聞：

【一周前瞻】聚焦聯儲局3月議息紀要　評估加息半厘可能性

即市走勢：

【12：29】道指期貨升不足1點，報34819點；標指期貨升1點，報4547點；納指期貨跌8點或近0.1%，報14853點。

【11：48】【烏克蘭戰爭】俄羅斯或將盧布支付要求擴大至其他出口　盧布近期低位反彈逾六成

【09：27】【SPAC】Hypebeast將通過與SPAC合併　香港、納斯達克交易所雙重上市

【08：08】【TSLA】Tesla首季交付31萬輛汽車創紀錄　產量略低於上一季度

【07：43】【上海半封城】Tesla上海工廠據報原計劃今日復產　惟最新取消計劃、意味停產逾一周

【07：30】美國3月非農新增職位增加43.1萬個，首季累計增加近170萬個職位，且失業率降幅優於預期，支持儲局在未來幾個月更大力度加息及收水，同時美債孳息曲線再現倒掛預示衰退，美股上周五反覆，尾段回升。道指收市升139點，報34818點；標指升15點，報4545點；納指升40點，報14261點。

即睇美股收市：

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美股上周動態，詳情請看：【下一頁】

【石Sir一周前瞻及異動股】第一拖拉機、首鋼資源、深圳國際、江蘇寧滬高速、深圳高速及安徽皖通

責任編輯：梁浩碩

美股 標準普爾500指數 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數

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