【美股期貨】紐約期油升2%　納指期貨升逾0.3%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

沙特阿拉伯提高5月份面向亞洲客戶的所有石油售價，國際油價升約2%，紐油重上100美元。市場觀望聯儲局3月份議息紀要，並繼續關注制裁俄羅斯的消息，美股期貨周一向上。大摩首席美股策略師Michael Wilson在周一給客戶的報告中表示，近期的股市反彈將是短暫的，在經濟增長放緩下，建議投資者尋求債券避難，在防禦性股票上加倍下注。

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即市走勢：

【20：32】國際油價上升，紐油約2%，重上100美元關。

【18：08】道指期貨升18點，納指期貨升逾0.3%，標指期貨升近0.2%。

【12：29】道指期貨升不足1點，報34819點；標指期貨升1點，報4547點；納指期貨跌8點或近0.1%，報14853點。

【11：48】【烏克蘭戰爭】俄羅斯或將盧布支付要求擴大至其他出口 盧布近期低位反彈逾六成

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【07：30】美國3月非農新增職位增加43.1萬個，首季累計增加近170萬個職位，且失業率降幅優於預期，支持儲局在未來幾個月更大力度加息及收水，同時美債孳息曲線再現倒掛預示衰退，美股上周五反覆，尾段回升。道指收市升139點，報34818點；標指升15點，報4545點；納指升40點，報14261點。

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責任編輯：梁浩碩