【美股期貨】儲局擬每月縮表950億美元　道指期貨跌153點、納指期貨跌0.4%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美國聯儲局最快5月縮表，每月最多縮950億美元，美股期貨於周四亞洲時段向下，其中道指期貨跌153點，納指期貨跌50點或0.4%。美國今日將會公布上周初領失業救濟人士數據。

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即市走勢：

【12：53】道指期貨跌153點，報34342點；標指期貨跌19點，報4462點；納指期貨跌50點或0.4%，報14448點。

【12：09】【芯片短缺】豐田汽車下調今年在美銷量預期至1550萬輛

【12：02】【加拿大樓市】加拿大擬未來兩年禁止外國人買樓置業 學生、外籍勞工及永居公民不受限

【11：00】【美股焦點】晨星：美股急跌後估值變得便宜 宜鎖定能源股利潤、價值型股票最具吸引力

【10：25】【議息紀錄】儲局最快5月縮表、每月最多縮950億美元遠超上周期 官員：單次加息0.5厘或合適

【08：45】【烏克蘭戰爭】俄羅斯盧布收復開戰後失地 制裁只是紙老虎？

【07：49】【國際油價】據報三桶油避免與俄簽訂新合同 另IEA成員國將釋放6000萬桶石油儲備、紐油失守100美元關

【07：34】【Twitter】馬斯克否認本周初出售37萬股Twitter 今年以來斥近206億購買Twitter股份、自1月底以來幾乎每日入貨

==以下4月6日（周三）股市==

聯儲局周三公布的3月議息會議紀錄顯示，每月縮表上限增至950億美元可能是恰當的做法 ； 而單次加息0.5厘，亦可能是適當的行動 ，並可能在一次或多次會議上加息0.5厘。美國科技股受壓，納指曾瀉逾2.9% ，道指一度挫超過360點。

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道指收市跌144點，報34496點；納指跌315點或2.2%，報13888點；標指跌43點，報4481點。特斯拉跌4.2%，亞馬遜跌3.7%。

加息預期升溫困擾市場，10年期美債息高見2.66厘，創2019年3月以來高位，最新報2.605厘。交易員料儲局年底前合共加息2.25厘，連同3月份已加的0.25厘，即全年共加息2.5厘。倘預測成真，今年將錄美國1994年以來最大加息幅度。

聯儲局將於5月3日至4日舉行下一次FOMC貨幣政策會議 ； 獲提名出任儲局副主席的理事布雷納德（Lael Brainard）預期儲局最快5月開始快速縮表。其他儲局官員言論亦鷹派，三藩市儲行行長戴利（Mary Daly）表示，儲局最快可以5月開始縮表。費城儲行行長哈克（Patrick Harker）亦表示，預計很快縮表。

另外，美國財長耶倫表示，如果俄羅斯出席二十國集團（G20）財長會議，美國將不會參與 ； 耶倫指俄烏戰事對全球經濟構成主要打擊，特別是對食品與能源的供應造成嚴重干擾，價格相應急升，部分經濟實力較脆弱國家的民眾，可能面對生活艱難的局面。

耶倫還警告，倘大陸攻台灣，拜登政府將隨時運用所有工具制裁中國。

即市走勢：

【23：28】美國石油產量增至1180萬桶，創2021年12月以來新高，以及美國盟友將從儲備釋放6000萬石油，加上制裁拖累經濟增長，油價下跌2%，紐約期油失守100美元水平，報99.8美元。

【22：04】納指跌逾2%，道指跌250點

【21：33】加息憂慮再度升溫下，美股早段走勢強差人意。道指跌267點0.8%，報34374點；標指跌47點或1.1%，報4477點；納指跌235點或1.7%，報13968點。

【19：52】美國科技股勢受壓，納指期貨暫跌1.5%，道指期貨跌224點。

【19：32】道指期貨跌215點或0.6%，報34333點；標指期貨跌39點或0.9%，報4480點；納指期貨跌218點或1.5%，報14604點。

【12：53】道指期貨跌23點，報34617點；標指期貨跌3點，報4521點；納指期貨跌28點或0.2%，報14792點。

【12：29】【烏克蘭戰爭】Intel英特爾暫停俄羅斯營運 俄企據報加速轉投中國芯片供應

【10：20】【Twitter】馬斯克入股後獲任命為Twitter董事、改稱為「主動投資者」 Twitter次日乏力僅升2%

【09：23】【電動車】通用本田聯手將推出3萬美元以下電動車 料2027年上市銷售

【08：34】【Twitter】Twitter宣布測試編輯功能 稱與馬斯克「公投」無關

【08：28】【WWDC22】蘋果全球軟件開發者年會將於6月6日線上舉行 聚焦 iOS 16及macOS 13

【07：52】【Twitter】馬斯克今年以來斥近206億購買Twitter股份 自1月底以來幾乎每日入貨

【石Sir一周前瞻及異動股】第一拖拉機、首鋼資源、深圳國際、江蘇寧滬高速、深圳高速及安徽皖通

==以下4月5日（周二）股市==

市場憂聯儲局加快收緊貨幣政策，儲局理事、獲提名為副主席的布雷納德（Lael Brainard）料最快5月縮表，美10年債息高見2.56厘，加上歐美醞釀針對俄羅斯實施新一輪制裁，美股周二掉頭向下，尾段跌幅擴大。

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道指收市跌280點或0.8%，報34641點；標指挫1.25%，報4525點；納指挫2.26%，報14204點。

亞馬遜股價挫2.6%，推特（Twitter）委任特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克為董事，股價再升2%。

布雷納德周二稱首要降通脹，預期縮表的速度應大幅加快，可能最快將在5月快速收縮資產負債表；她又認為，單次加息0.5厘將是必須考慮的選項。

外電報道，美國、歐盟及七國集團（G7）將協同展開新一輪制裁俄羅斯行動，針對俄金融與國營巨擘，以及更多官員和其家屬；華府將禁止美國企業對俄羅斯進行新的投資。新制裁目的是尋求令俄羅斯經濟遭受更嚴重挫折，以懲罰俄軍在烏克蘭犯下的戰爭罪行。

另外，美國財政部據報周一阻止俄羅斯政府從其美國銀行的賬戶支付超過6億美元予主權債持有人，增加莫斯科尋找替代資金支付債券投資者的壓力。財政部並禁制俄羅斯暗網Hydra，以及其加密貨幣交易平台Garantex，限制其運作。

烏克蘭軍方在社交媒體上稱，俄軍正在重新集結，補充後勤、燃料和彈藥，準備集中力量在烏東部發動進攻，尋求對頓涅茨克和盧甘斯克地區的完全控制。

數據方面，美國公布3月ISM服務業指數報58.3，低於預期的58.5。標普全球美國服務業PMI指數3月終值報58，低於初值的58.9。

【下一頁】美國據報收緊俄羅斯禁令 迫俄債三揀一

美國公布3月ISM服務業指數，報58.3，低於預期的58.5。標普全球美國服務業PMI指數3月終值報57.7，低於預期的58.5。

即市走勢：

【22：25】道指跌54點，標指跌0.5%，納指跌1.3%。

【21：30】道指低開41點，報34879點，納指跌0.3%，報14494點，標指跌4點，報4577點。

【17：59】歐盟多國驅逐俄羅斯外交官，包括意大利、丹麥、法國、德國，拉脫維亞及立陶宛降低與俄羅斯的外交級別，亦驅逐俄羅斯的外交大使。

【14：40】法國歐洲事務部長Clement Beaune表示，歐盟很可能在周三對俄羅斯實施新一輪制裁，並指歐盟應該迅速對從俄羅斯進口天然氣和煤炭採取行動。紐油現報105.09美元，布油報109.46美元。

【13：44】美國三大指數期價轉弱，道指期貨跌37點，標指期貨跌3點，納指期貨跌6點，跌幅僅0.1%。

==以下4月4日（周一）股市==

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焦點新聞：

【Twitter】馬斯克突成單一最大股東 股權曝光後再起「公投」、CEO籲小心投票

【摩通CEO】戴蒙：聯儲局加息不應擔心市場波動 呼籲美國重組供應鏈

【06：00】美國三大指數收市齊升，道指升103點至34921點，標指升36點至4582點，納指升271點至14532點。

【01：27】俄外長：談判成功的機會永遠存在，烏方應以本國利益為導向

俄羅斯外交部長拉夫羅夫當地時間4月4日回答記者關於俄烏談判的問題時表示，談判成功的機會永遠存在，俄方的出發點就是讓這些機會得以實現。

拉夫羅夫指，俄羅斯和烏克蘭的談判進行相當密集，俄方希望烏克蘭能以自己國家和人民的利益為導向，而不是聽從外界顧問的意見。一旦出現成果，就很可能召開兩國領導人的峰會，來鞏固這一成果。

【01：26】特斯拉盤中漲幅擴大至5%，報1139美元。

【01：24】加拿大方面表示，將對俄羅斯和白俄羅斯實施額外制裁

【01：24】歐盟正在探討對俄羅斯石油、煤炭徵收高額進口關稅的可能性，以鼓勵成員國減少俄石油、煤炭的使用

【01：15】俄羅斯外長拉夫羅夫：西方拒絶與俄羅斯進行適當的對話，將不會帶來任何好處，也不符合任何人的利益

【01：15】烏克蘭總理：外國夥伴上周同意為烏克蘭提供10億美元的新融資

【01：15】美股社交媒體股持續走強，推特（美：TWTR）大漲30%，Pinterest（美：PINS）漲超12%，Snap（美：SNAP）漲5.7%，Meta Platforms（美：FB）漲超4%。

【01：12】英國宣佈計劃創建自己的NFT，以尋求走在加密貨幣領域的前沿

英國財政大臣辛偉誠表示，已要求英國皇家鑄幣廠創建自己的非同質化代幣（NFT），並在今年夏季之前發行。英國財政部經濟大臣John Glen表示，該倡議是政府希望領跑加密貨幣領域作出的廣泛努力中的一部分。Glen還宣佈一系列措施，使數字資產能夠受到更嚴格的監管審查，其中包括，將某些穩定幣引入英國支付框架，這樣穩定幣發行方和服務提供商就能夠在英國發展和擴大，以及要求法律委員會考慮區塊鏈社區的法律地位等。

【01：06】美國煤炭價格突破100美元/噸，為2008年以來首次。

【01：03】俄羅斯外長拉夫羅夫：與烏克蘭的談判仍在繼續。當被問及俄烏和平談判的前景時，拉夫羅夫表示，希望總是有的。

【00：57】俄羅斯外長拉夫羅夫：俄羅斯將於周一晚些時候在紐約舉行新聞發布會，以解決布查指控問題。俄羅斯將徹底揭露與烏克蘭特別行動有關的虛假信息。

【00：57】埃及外長：阿拉伯國家表示願意在俄羅斯和烏克蘭之間進行斡旋。

【00：47】意大利生態過渡部長：預計從與阿爾及利亞、阿塞拜疆、利比亞的協議中獲得的額外天然氣，將在2024年初達到200億立方米/年。

預計今年與阿爾及利亞、阿塞拜疆和利比亞的協議將增加100億立方米天然氣，並且預計下周將達成首次額外天然氣協議

【00：47】美元指數觸及99.00關口，最新報99.00，漲0.42%

【00：44】道指轉跌16點，跌幅為0.05%，報34802點；納指漲217點，漲幅為1.53%，報14479點；標指漲26點，漲幅為0.59%，報4572點。

【00：43】據價格報告機構Quantum Commodity Intelligence，國際能源署（IEA）計劃最早於巴黎時間周一16：30（北京時間週二00：30）宣布，成員國已同意釋放1.2億桶原油。國際能源機構成員國上周五已同意再次釋儲，但直到周一上午才就規模和時間的細節達成一致。

【00：38】德債避險需求回落，歐洲央行Vasle稱到2022年年底可能會結束負利率

歐市尾市，德國10年期國債收益率跌4.9個基點，報0.506%，盤中交投於0.584%-0.474%區間；兩年期德債收益率跌約1.3個基點，報-0.083%。

法國10年期國債收益率跌1.8個基點，報1.004%。英國10年期國債收益率跌6.1個基點，報1.547%，盤中交投於1.618%-1.520%區間；兩年期英債收益率跌0.7個基點，報1.366%。

意大利10年期國債收益率跌2.3個基點，報2.070%。西班牙10年期國債收益率跌2.0個基點，報1.452%。希臘10年期國債收益率跌6.9個基點，報2.614%。

【00：21】德國財政部長林德納在盧森堡歐元集團會議開始前表示，歐盟國家目前不能拒絶進口俄羅斯天然氣。

【00：19】美股黃金板塊走低，金田（美：GFI）跌超8%，哈莫尼黃金（美：HMY）跌6.77%，黃金資源（美：GORO）跌2.3%，紐蒙特礦業（美：NEM）跌1.8%。

【00：17】據國際文傳電訊社：俄羅斯外交部表示，莫斯科將對德國驅逐40名俄羅斯外交官的決定作出回應

【00：10】沙特阿美基礎油公司計劃IPO 或籌資超10億美元

消息人士稱，沙特阿美石油公司基礎油公司（Luberef， Saudi Aramco Base Oil Co.）正計劃首次公開募股，可能籌集超過10億美元，滙豐控股和SNB資本將為此次發行提供建議。沙特阿美石油公司基礎油公司，將加入已經在沙特證券交易所上市的幾家阿美公司的行列，包括化學品製造商沙特基礎工業公司和拉比格煉油石化公司。

【00：07】美股騰訊概念股持續走高，嗶哩嗶哩漲18%，富途控股漲近17%，貝殼漲超15%，拼多多漲14.65%，趣頭條漲13.57%，Boss直聘、塗鴉智能漲超12%，知乎漲超11%，鬥魚、虎牙漲超10%。

【00：05】俄羅斯駐印度大使阿利波夫表示，俄羅斯和印度有意擴大貿易中本幣結算的比重。

【00：04】德國副總理兼經濟部長哈貝克宣布， 40名俄羅斯外交官不受歡迎人士。

-------4月4日------------

【23：57】俄羅斯國防部：俄羅斯國防部副部長與聯合國副秘書長討論烏克蘭局勢。

【23：51】德國經濟部：政府將託管俄天然氣公司德國子公司

德國聯邦副總理兼經濟部長哈貝克當地時間4月4日宣布，德國聯邦網絡管理局將臨時託管俄羅斯天然氣工業股份公司Gazprom的德國分公司Gazprom Germania。

據德國聯邦網絡管理局局長穆勒介紹，在過渡時期，該局將承擔起信託合夥人的角色，採取一切必要的措施，繼續維護德國的天然氣供應安全，並且確保Gazprom Germania及其子公司的業務管理符合德國和歐洲的利益。

【23：44】巴克萊：上周美債收益率出現倒掛，對美國經濟發出警告信號，那可能意味未來數月，投資級公司債的回報率將縮水。

【23：40】歐股主要指數集體收漲，德國DAX30指數漲0.5%，英國富時100指數漲0.27%，法國CAC40指數漲0.7%，歐洲斯托克50指數漲0.83%。

【23：27】太平洋投資管理公司（PIMCO）：美債收益率曲線倒掛是發出謹慎信號，而非經濟衰退信號。

【23：26】布倫特原油漲近1美元，站上108美元，漲3.66%。

【23：22】法國充分加強與西班牙的電力互連，以挽救該國能源危機

法國正在充分加強與西班牙的電力互連，目前該國已有約一半的核電站停工，這也引發了該國的能源危機。西班牙政府正在歐盟推動其能源雙重價格機制的措施，以便政府對於本國能源價格進行控制，這一機制將對西班牙向法國的電力出口力度產生限制。西班牙電力公司對政府提出的這一機制表示質疑。電力公司普遍認為，設立雙重價格機制，將增加價格監管的不穩定性，從而減少在該國投資的吸引力。

【23：22】德意志銀行警告稱：如果俄羅斯對德國掐斷能源供應，德國將不可避免地陷入經濟衰退

【23：20】摩根大通首席執行官寫道，美國經濟正面臨前所未有的問題，高通脹加上俄烏衝突，有可能大幅增加未來的風險。

【23：10】德國2月出口大幅增加，地區衝突影響尚未顯現

盡管受俄烏衝突影響，今年2月德國與俄羅斯之間的貿易量顯著下降，但德國當月整體出口依舊達到創紀錄水平。據德國聯邦統計局當地時間4月4日發布的報告，德國2月份出口額達1,247億歐元，同比上升14.3%創新高，環比漲幅為6.4%。與此同時，德國2月進口也達破紀錄的1,131億歐元，同比和環比分別增長24.6%與4.5%。

【23：05】商品貨幣澳元兌美元上漲0.6%，刷新2021年10月份以來高位至0.7546。

【22：35】美國總統拜登：尋求對普京實施更多制裁

【22：03】納指升逾1%，Tesla轉升逾1%，挑戰重上1100美元，Q1交付量達到創紀錄新高的31萬輛。

【21：30】美股開市，道指跌74點，納指升0.3%，標指升2點。

【20：32】國際油價上升，紐油約2%，重上100美元關。

【18：08】道指期貨升18點，納指期貨升逾0.3%，標指期貨升近0.2%。

【12：29】道指期貨升不足1點，報34819點；標指期貨升1點，報4547點；納指期貨跌8點或近0.1%，報14853點。

【11：48】【烏克蘭戰爭】俄羅斯或將盧布支付要求擴大至其他出口 盧布近期低位反彈逾六成

【09：27】【SPAC】Hypebeast將通過與SPAC合併 香港、納斯達克交易所雙重上市

【08：08】【TSLA】Tesla首季交付31萬輛汽車創紀錄 產量略低於上一季度

【07：43】【上海半封城】Tesla上海工廠據報原計劃今日復產 惟最新取消計劃、意味停產逾一周

【07：30】美國3月非農新增職位增加43.1萬個，首季累計增加近170萬個職位，且失業率降幅優於預期，支持儲局在未來幾個月更大力度加息及收水，同時美債孳息曲線再現倒掛預示衰退，美股上周五反覆，尾段回升。道指收市升139點，報34818點；標指升15點，報4545點；納指升40點，報14261點。

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責任編輯：梁浩碩