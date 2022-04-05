【美股市況】納指升逾1%　Tesla重上1100美元 推特漲3成（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

沙特阿拉伯提高5月份面向亞洲客戶的所有石油售價，國際油價升約2%，紐油重上100美元。市場觀望聯儲局3月份議息紀要，並繼續關注制裁俄羅斯的消息，美股開市，道指跌74點，納指升0.3%，標指升2點。大摩首席美股策略師Michael Wilson在周一給客戶的報告中表示，近期的股市反彈將是短暫的，在經濟增長放緩下，建議投資者尋求債券避難，在防禦性股票上加倍下注。

沙特阿美宣布提高5月份面向亞洲客戶的所有石油價格，並上調面向美國和歐洲所有品類油價。沙特阿美將5月份向亞洲供應的主要產品阿拉伯輕質原油的官方銷售價格(OSP)，將比中東基準的阿曼/迪拜原油均價高出9.35美元/桶，較4月價格大幅跳升4.40美元/桶，達到創紀錄水平。沙特阿美向西北歐供應的阿拉伯輕質原油OSP，設定為比布蘭特原油高4.60美元/桶；向美國供應的OSP定為比ASCI(阿古斯酸原油指數)高5.65美元/桶，也創下了紀錄。

科技股領漲 納指漲逾200點

美股周一午市走高，科技股領漲。市場正在評估聯儲局即將大幅加息的後果。美國2年期與10年期國債收益率再次倒掛。德國總理表示西方國家將在未來幾天，對俄羅斯實施更多制裁。中概股大漲。

本港時間今晨零時44分，道指轉跌16點，跌幅為0.05%，報34802點；納指漲217點，漲幅為1.53%，報14479點；標指漲26點，漲幅為0.59%，報4572點。

周一早市，美國2年期國債收益率升至2.49%創三年高，遠高於10年期目前的2.410%。美國2年期國債收益率與10年期國債收益率出現所謂倒掛，令許多經濟學家擔心它可能預示潛在的經濟衰退。

紐約期油早段曾最多升逾4.4%，至103.71美元，午市升幅收窄至2.5%，報101.77美元；布蘭特期油升近2%，報106.46美元，即市曾升4.1%, 高見108.68美元

嗶哩嗶哩、貝壳、阿里等熱門中概股走高。證監會擬修訂中國企業境外上市有關規定，促進企業依法合規開展境外發行上市活動。

電動車龍頭特斯拉（Tesla）第一季度交付量達到創紀錄的31萬輛，同比大漲67.5%，符合此前華爾街的預測，Tesla股價升4.5%，報1133.53美元。

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即市走勢：

【01：27】俄外長：談判成功的機會永遠存在，烏方應以本國利益為導向

俄羅斯外交部長拉夫羅夫當地時間4月4日回答記者關於俄烏談判的問題時表示，談判成功的機會永遠存在，俄方的出發點就是讓這些機會得以實現。

拉夫羅夫指，俄羅斯和烏克蘭的談判進行相當密集，俄方希望烏克蘭能以自己國家和人民的利益為導向，而不是聽從外界顧問的意見。一旦出現成果，就很可能召開兩國領導人的峰會，來鞏固這一成果。

【01：26】特斯拉盤中漲幅擴大至5%，報1139美元。

【01：24】加拿大方面表示，將對俄羅斯和白俄羅斯實施額外制裁

【01：24】歐盟正在探討對俄羅斯石油、煤炭徵收高額進口關稅的可能性，以鼓勵成員國減少俄石油、煤炭的使用

【01：15】俄羅斯外長拉夫羅夫：西方拒絶與俄羅斯進行適當的對話，將不會帶來任何好處，也不符合任何人的利益

【01：15】烏克蘭總理：外國夥伴上周同意為烏克蘭提供10億美元的新融資

【01：15】美股社交媒體股持續走強，推特(美：TWTR)大漲30%，Pinterest(美：PINS)漲超12%，Snap(美：SNAP)漲5.7%，Meta Platforms(美：FB)漲超4%。

【01：12】英國宣佈計劃創建自己的NFT，以尋求走在加密貨幣領域的前沿

英國財政大臣辛偉誠表示，已要求英國皇家鑄幣廠創建自己的非同質化代幣（NFT），並在今年夏季之前發行。英國財政部經濟大臣John Glen表示，該倡議是政府希望領跑加密貨幣領域作出的廣泛努力中的一部分。Glen還宣佈一系列措施，使數字資產能夠受到更嚴格的監管審查，其中包括，將某些穩定幣引入英國支付框架，這樣穩定幣發行方和服務提供商就能夠在英國發展和擴大，以及要求法律委員會考慮區塊鏈社區的法律地位等。

【01：06】美國煤炭價格突破100美元/噸，為2008年以來首次。

【01：03】俄羅斯外長拉夫羅夫：與烏克蘭的談判仍在繼續。當被問及俄烏和平談判的前景時，拉夫羅夫表示，希望總是有的。

【00：57】俄羅斯外長拉夫羅夫：俄羅斯將於周一晚些時候在紐約舉行新聞發布會，以解決布查指控問題。俄羅斯將徹底揭露與烏克蘭特別行動有關的虛假信息。

【00：57】埃及外長：阿拉伯國家表示願意在俄羅斯和烏克蘭之間進行斡旋。

【00：47】意大利生態過渡部長：預計從與阿爾及利亞、阿塞拜疆、利比亞的協議中獲得的額外天然氣，將在2024年初達到200億立方米/年。

預計今年與阿爾及利亞、阿塞拜疆和利比亞的協議將增加100億立方米天然氣，並且預計下周將達成首次額外天然氣協議

【00：47】美元指數觸及99.00關口，最新報99.00，漲0.42%

【00：44】道指轉跌16點，跌幅為0.05%，報34802點；納指漲217點，漲幅為1.53%，報14479點；標指漲26點，漲幅為0.59%，報4572點。

【00：43】據價格報告機構Quantum Commodity Intelligence，國際能源署（IEA）計劃最早於巴黎時間周一16:30（北京時間週二00:30）宣布，成員國已同意釋放1.2億桶原油。國際能源機構成員國上周五已同意再次釋儲，但直到周一上午才就規模和時間的細節達成一致。

【00：38】德債避險需求回落，歐洲央行Vasle稱到2022年年底可能會結束負利率

歐市尾市，德國10年期國債收益率跌4.9個基點，報0.506%，盤中交投於0.584%-0.474%區間；兩年期德債收益率跌約1.3個基點，報-0.083%。

法國10年期國債收益率跌1.8個基點，報1.004%。英國10年期國債收益率跌6.1個基點，報1.547%，盤中交投於1.618%-1.520%區間；兩年期英債收益率跌0.7個基點，報1.366%。

意大利10年期國債收益率跌2.3個基點，報2.070%。西班牙10年期國債收益率跌2.0個基點，報1.452%。希臘10年期國債收益率跌6.9個基點，報2.614%。

【00：21】德國財政部長林德納在盧森堡歐元集團會議開始前表示，歐盟國家目前不能拒絶進口俄羅斯天然氣。

【00：19】美股黃金板塊走低，金田(美：GFI)跌超8%，哈莫尼黃金(美：HMY)跌6.77%，黃金資源(美：GORO)跌2.3%，紐蒙特礦業(美：NEM)跌1.8%。

【00：17】據國際文傳電訊社：俄羅斯外交部表示，莫斯科將對德國驅逐40名俄羅斯外交官的決定作出回應

【00：10】沙特阿美基礎油公司計劃IPO 或籌資超10億美元

消息人士稱，沙特阿美石油公司基礎油公司（Luberef, Saudi Aramco Base Oil Co.）正計劃首次公開募股，可能籌集超過10億美元，滙豐控股和SNB資本將為此次發行提供建議。沙特阿美石油公司基礎油公司，將加入已經在沙特證券交易所上市的幾家阿美公司的行列，包括化學品製造商沙特基礎工業公司和拉比格煉油石化公司。

【00：07】美股騰訊概念股持續走高，嗶哩嗶哩漲18%，富途控股漲近17%，貝殼漲超15%，拼多多漲14.65%，趣頭條漲13.57%，Boss直聘、塗鴉智能漲超12%，知乎漲超11%，鬥魚、虎牙漲超10%。

【00：05】俄羅斯駐印度大使阿利波夫表示，俄羅斯和印度有意擴大貿易中本幣結算的比重。

【00：04】德國副總理兼經濟部長哈貝克宣布, 40名俄羅斯外交官不受歡迎人士。

【23：57】俄羅斯國防部：俄羅斯國防部副部長與聯合國副秘書長討論烏克蘭局勢。

【23：51】德國經濟部：政府將託管俄天然氣公司德國子公司

德國聯邦副總理兼經濟部長哈貝克當地時間4月4日宣布，德國聯邦網絡管理局將臨時託管俄羅斯天然氣工業股份公司Gazprom的德國分公司Gazprom Germania。

據德國聯邦網絡管理局局長穆勒介紹，在過渡時期，該局將承擔起信託合夥人的角色，採取一切必要的措施，繼續維護德國的天然氣供應安全，並且確保Gazprom Germania及其子公司的業務管理符合德國和歐洲的利益。

【23：44】巴克萊：上周美債收益率出現倒掛，對美國經濟發出警告信號，那可能意味未來數月，投資級公司債的回報率將縮水。

【23：40】歐股主要指數集體收漲，德國DAX30指數漲0.5%，英國富時100指數漲0.27%，法國CAC40指數漲0.7%，歐洲斯托克50指數漲0.83%。

【23：27】太平洋投資管理公司（PIMCO）：美債收益率曲線倒掛是發出謹慎信號，而非經濟衰退信號。

【23：26】布倫特原油漲近1美元，站上108美元，漲3.66%。

【23：22】法國充分加強與西班牙的電力互連，以挽救該國能源危機

法國正在充分加強與西班牙的電力互連，目前該國已有約一半的核電站停工，這也引發了該國的能源危機。西班牙政府正在歐盟推動其能源雙重價格機制的措施，以便政府對於本國能源價格進行控制，這一機制將對西班牙向法國的電力出口力度產生限制。西班牙電力公司對政府提出的這一機制表示質疑。電力公司普遍認為，設立雙重價格機制，將增加價格監管的不穩定性，從而減少在該國投資的吸引力。

【23：22】德意志銀行警告稱：如果俄羅斯對德國掐斷能源供應，德國將不可避免地陷入經濟衰退

【23：20】摩根大通首席執行官寫道，美國經濟正面臨前所未有的問題，高通脹加上俄烏衝突，有可能大幅增加未來的風險。

【23：10】德國2月出口大幅增加，地區衝突影響尚未顯現

盡管受俄烏衝突影響，今年2月德國與俄羅斯之間的貿易量顯著下降，但德國當月整體出口依舊達到創紀錄水平。據德國聯邦統計局當地時間4月4日發布的報告，德國2月份出口額達1,247億歐元，同比上升14.3%創新高，環比漲幅為6.4%。與此同時，德國2月進口也達破紀錄的1,131億歐元，同比和環比分別增長24.6%與4.5%。

【23：05】商品貨幣澳元兌美元上漲0.6%，刷新2021年10月份以來高位至0.7546。

【22：35】美國總統拜登：尋求對普京實施更多制裁

【22：03】納指升逾1%，Tesla轉升逾1%，挑戰重上1100美元，Q1交付量達到創紀錄新高的31萬輛。

【21：30】美股開市，道指跌74點，納指升0.3%，標指升2點。

【20：32】國際油價上升，紐油約2%，重上100美元關。

【18：08】道指期貨升18點，納指期貨升逾0.3%，標指期貨升近0.2%。

【12：29】道指期貨升不足1點，報34819點；標指期貨升1點，報4547點；納指期貨跌8點或近0.1%，報14853點。

【11：48】【烏克蘭戰爭】俄羅斯或將盧布支付要求擴大至其他出口 盧布近期低位反彈逾六成

【09：27】【SPAC】Hypebeast將通過與SPAC合併 香港、納斯達克交易所雙重上市

【08：08】【TSLA】Tesla首季交付31萬輛汽車創紀錄 產量略低於上一季度

【07：43】【上海半封城】Tesla上海工廠據報原計劃今日復產 惟最新取消計劃、意味停產逾一周

【07：30】美國3月非農新增職位增加43.1萬個，首季累計增加近170萬個職位，且失業率降幅優於預期，支持儲局在未來幾個月更大力度加息及收水，同時美債孳息曲線再現倒掛預示衰退，美股上周五反覆，尾段回升。道指收市升139點，報34818點；標指升15點，報4545點；納指升40點，報14261點。

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責任編輯：梁浩碩