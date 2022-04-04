匈牙利總理奧爾班成功連任 形容澤連斯基為對手

匈牙利周日（3日）舉行大選，現任總理奧爾班宣布勝選連任成功。奧爾班發表勝利演說時強調政黨大獲全勝，又形容歐盟官僚及烏克蘭總統澤連斯基均為對手。

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匈牙利今屆大選投票率達到68.69%，幾乎與2018年大選選民人數持平。

外媒指匈牙利大選已統計了98%的選票，其中奧爾班（Viktor Orbán）所屬的右翼青年民主主義者聯盟（Fidesz，簡稱青民盟）得票率為53.1%，而Peter Marki-Zay領導的反對派聯盟得票率為35%。

匈牙利當局確認點票結果後，將會是青民盟自2010年的連續第四次勝選。青民盟料取得國會199席中的135席，維持三分之二的多數投票權。而反對黨聯盟料獲得56席。

而一個名為Our Homeland的極右政黨也將進入國會，成功贏得7席。

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奧爾班一直被指親俄及與歐盟關係緊張。他在周日晚上發表勝利演說時形容青民盟大獲全勝，指從月球上或者會看到他們勝利，不過他十分肯定歐盟也能看到他勝出。

奧爾班表示人們將記住這場勝利直到生命盡頭，指他們不得不與大量對手鬥爭，形容匈牙利左翼人士、歐盟官僚、國際主流媒體以及澤連斯基（Volodymyr Zelensky）都是對手。

澤連斯基上周六（2日）曾公開抨擊奧爾班沒有跟隨歐洲各國制裁俄羅斯的步伐，形容奧爾班幾乎是歐洲唯一公開支持俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的人。

匈牙利與烏克蘭接壤，至今已接收超過50萬難民。奧爾班拒絕將匈牙利拖入俄烏戰爭，堅稱匈牙利會協助受戰爭影響的平民，但拒絕向烏克蘭提供武器。

由於青民盟輕鬆取勝，外媒分析指奧爾班接下來的施政方向或會更大膽，憂慮匈牙利的媒體自由等權利會進一步受削弱。

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責任編輯：鄭錦玲