  • 24°C
香港時間 : 2022404日 (一) 13:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

匈牙利總理奧爾班成功連任 形容澤連斯基為對手

環球政治 12:44 2022/04/04

分享：

匈牙利周日（3日）舉行大選，現任總理奧爾班宣布勝選連任成功。奧爾班發表勝利演說時強調政黨大獲全勝，又形容歐盟官僚及烏克蘭總統澤連斯基均為對手。

斯里蘭卡內閣部長集體請辭 僅總統總理留任 【下一頁】

匈牙利今屆大選投票率達到68.69%，幾乎與2018年大選選民人數持平。

外媒指匈牙利大選已統計了98%的選票，其中奧爾班（Viktor Orbán）所屬的右翼青年民主主義者聯盟（Fidesz，簡稱青民盟）得票率為53.1%，而Peter Marki-Zay領導的反對派聯盟得票率為35%。

匈牙利當局確認點票結果後，將會是青民盟自2010年的連續第四次勝選。青民盟料取得國會199席中的135席，維持三分之二的多數投票權。而反對黨聯盟料獲得56席。

而一個名為Our Homeland的極右政黨也將進入國會，成功贏得7席。

【烏克蘭戰爭】俄羅斯指控北約 是為侵略而設組織 【下一頁】

奧爾班一直被指親俄及與歐盟關係緊張。他在周日晚上發表勝利演說時形容青民盟大獲全勝，指從月球上或者會看到他們勝利，不過他十分肯定歐盟也能看到他勝出。

奧爾班表示人們將記住這場勝利直到生命盡頭，指他們不得不與大量對手鬥爭，形容匈牙利左翼人士、歐盟官僚、國際主流媒體以及澤連斯基（Volodymyr Zelensky）都是對手。

澤連斯基上周六（2日）曾公開抨擊奧爾班沒有跟隨歐洲各國制裁俄羅斯的步伐，形容奧爾班幾乎是歐洲唯一公開支持俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的人。

匈牙利與烏克蘭接壤，至今已接收超過50萬難民。奧爾班拒絕將匈牙利拖入俄烏戰爭，堅稱匈牙利會協助受戰爭影響的平民，但拒絕向烏克蘭提供武器。

由於青民盟輕鬆取勝，外媒分析指奧爾班接下來的施政方向或會更大膽，憂慮匈牙利的媒體自由等權利會進一步受削弱。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

斯里蘭卡內閣部長集體請辭 僅總統總理留任
今日
斯里蘭卡內閣部長集體請辭 僅總統總理留任
【烏克蘭戰爭】基輔外圍發現逾400平民屍體 俄否認犯戰爭罪
今日
【烏克蘭戰爭】基輔外圍發現逾400平民屍體 俄否認犯戰爭罪
【烏克蘭戰爭】俄羅斯指控北約 是為侵略而設組織
2022/04/03
【烏克蘭戰爭】俄羅斯指控北約 是為侵略而設組織
【烏克蘭戰爭】敖德薩遭俄軍炮擊 英或提供武器助烏
2022/04/03
【烏克蘭戰爭】敖德薩遭俄軍炮擊 英或提供武器助烏
【烏克蘭戰爭】烏稱俄口頭同意基輔提議 除克里米亞
2022/04/03
【烏克蘭戰爭】烏稱俄口頭同意基輔提議 除克里米亞

你可能感興趣

斯里蘭卡內閣部長集體請辭 僅總統總理留任
今日 12:43
斯里蘭卡內閣部長集體請辭 僅總統總理留任
【烏克蘭戰爭】基輔外圍發現逾400平民屍體 俄否認犯戰爭罪
今日 11:06
【烏克蘭戰爭】基輔外圍發現逾400平民屍體 俄否認犯戰爭罪
【烏克蘭戰爭】俄羅斯指控北約 是為侵略而設組織
17:24 2022/04/03
【烏克蘭戰爭】俄羅斯指控北約 是為侵略而設組織
選舉 政治 地緣政治 匈牙利 澤連斯基 烏克蘭 俄羅斯 普京

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（04月04日 時間13:00）

下一篇文章

斯里蘭卡內閣部長集體請辭 僅總統總理留任
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（04月04日 時間13:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（04月04日 時間13:00）
波羅的海3國停止進口俄羅斯天然氣 稱俄為侵略者
波羅的海3國停止進口俄羅斯天然氣 稱俄為侵略者
【烏克蘭戰爭】基輔附近發現逾400屍體 俄反指烏方挑釁（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】基輔附近發現逾400屍體 俄反指烏方挑釁（不斷更新）
盧布匯價重返戰前水平 俄放寬資本管制解禁匯款
盧布匯價重返戰前水平 俄放寬資本管制解禁匯款
哈薩克表態尊重烏領土 不承認克里米亞烏東獨立
哈薩克表態尊重烏領土 不承認克里米亞烏東獨立
【烏克蘭戰爭】烏稱俄口頭同意基輔提議 除克里米亞
【烏克蘭戰爭】烏稱俄口頭同意基輔提議 除克里米亞
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款