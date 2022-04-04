【中國經濟】渣打料首季增長4.5%　工業生產與零售受衝擊、固投增長仍穩

▲ 渣打料內地首季增長4.5%，預期工業生產與零售受衝擊，惟固投增長仍穩。

內地經濟再度受疫情封控措施影響，渣打指疫情對上海及深圳首季增長的影響將較去年第三季嚴重，惟預期內地首季經濟仍可錄4.5%增長，較去年第四季的4％有所加速，因受惠去年的低基數效應，而且今年首兩個月較預期強勁的實質經濟活動，連同提前推出的政策支援，料可抵銷疫情與地緣政治風險的拖累。

渣打預測，內地工業生產按年升幅將由今年首兩個月的7.5％放緩至3月份的4％，因包括深圳在內的部份主要生產樞紐，須暫時關閉以控制疫情。日前公佈的3月份內地製造業採購經理指數（PMI）跌至49.5的收縮區間，當中的新訂單指數同樣處於50以下收縮區間，渣打指數據反映需求轉弱。

續預期年中前降準50點子

渣打又認為，PMI數據同時反映涉及密集接觸的服務性行業，如住宿、飲食、鐵路及航空運輸，按月顯著收縮，房地產亦可能受波及。基於疫情衝擊餐飲業與高基數效應，3月份內地零售銷售料按年收縮3.8%。此外，固定投資方面的意欲也料受疫情與地緣政治因素拖累，渣打預期3月份固定投資增長8.2%，較2月份的12.2％放緩，但仍可望錄穩固增長，因強勁的地方政府專項債發行，可望支持基建工程。

幣策方面，渣打繼續預期人行年中前降準50點子、1年期中期借貸便利（MLF）利率下調10點子，以提供充足流動性並引導融資成本下調，並支持政府債發行。

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