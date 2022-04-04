【電動車】三大造車新勢力首季成績單出爐 小鵬汽車連續三季奪得交付冠軍寶座 「蔚小理」股價齊升

內地三大「造車新勢力」公布3月及首季交付數據，刺激股價齊齊造好。成績最好的小鵬汽車（09868）今早（4日）高見119.2元，最多升7.1%，至中午報117.4元，半日升5.5%；理想汽車（02015）股價表現最好，高見111.8元，最多升9%，至中午報110.2元，半日升7.4%；蔚來汽車（09866）半日則升4.8%，報178元。

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小鵬汽車上月交付量逾1.5萬輛，按年增2倍，按月增1.5倍；第一季累計交付量為3.5萬輛，為去年同期的1.6倍；歷史累計交付量超過17萬輛。值得留意的是，小鵬已連續三季奪得「蔚小理」交付冠軍寶座。

理想汽車旗下唯一車型「理想ONE」上月交付量為1.1萬輛，按年增加近1.3倍；首季交付量3.2萬輛，按年升1.5倍。理想目前只有「理想ONE」一款混能車款在售，自交車以來，「理想ONE」交付已達15.6萬輛。理想預告，將於4月16日發布智能旗艦SUV「理想L9」，該款車型將採用全自研的旗艦級增程電動系統、底盤控制系統和中央域控制器。

蔚來汽車上月交付量最少，只有9,985輛，按年增37.6%；首季累計交付2.6萬輛，按年增28.5%；歷史累計交付量為19.3萬輛。此外，蔚來智慧電動旗艦轎車「ET7」已於3月28日開始交付，截至3月31日已交付163輛。

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記者：郭秀慧