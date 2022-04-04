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【林鄭不連任】林鄭：北部都會區、明日大嶼具延續性　本地地產股靠穩、長實創半年高

股市 16:18 2022/04/04

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【林鄭不連任】林鄭：北部都會區、明日大嶼具延續性　本地地產股靠穩

行政長官林鄭月娥宣布，不會尋求連任行政長官，並指早於去年3月兩會期間已親身向中央表達相關意願。林鄭月娥表達不連任意願後，續在去年施政報告提及北部都會區、明日大嶼等長遠土地規劃　。林鄭月娥在抗疫記者會表示，港府政策具延續性，北部都會區獲廣泛支持，而明日大嶼在現今政治環境穩妥，「完全看不到為何做不到」。

下屆特首選舉提名期開始，林鄭月娥表態不連任，政務司司長李家超盛傳參選下，本地主要地產財團股價周一（4日）未有大異動。

李嘉誠李澤鉅旗下長和 （00001） 跌0.6%，長實 （01113） 升1.3%，創半年高；李兆基家族旗下恒基地產 （00012） 跌0.2%；鄭家純家族旗下新世界發展 （00017） 升0.8%；郭炳聯郭炳江家族旗下新鴻基地產 （00016） 跌0.5%。

【石Sir一周前瞻及異動股】第一拖拉機、首鋼資源、深圳國際、江蘇寧滬高速、深圳高速及安徽皖通

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港股 特首選舉 林鄭月娥 北部都會區 明日大嶼 長實集團（01113） 長和（00001） 新鴻基地產（00016） 新世界發展（00017） 恒基地產（00012）
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