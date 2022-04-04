【林鄭不連任】林鄭：北部都會區、明日大嶼具延續性　本地地產股靠穩、長實創半年高

▲ 【林鄭不連任】林鄭：北部都會區、明日大嶼具延續性 本地地產股靠穩

行政長官林鄭月娥宣布，不會尋求連任行政長官，並指早於去年3月兩會期間已親身向中央表達相關意願。林鄭月娥表達不連任意願後，續在去年施政報告提及北部都會區、明日大嶼等長遠土地規劃 。林鄭月娥在抗疫記者會表示，港府政策具延續性，北部都會區獲廣泛支持，而明日大嶼在現今政治環境穩妥，「完全看不到為何做不到」。

下屆特首選舉提名期開始，林鄭月娥表態不連任，政務司司長李家超盛傳參選下，本地主要地產財團股價周一（4日）未有大異動。

李嘉誠李澤鉅旗下長和 （00001） 跌0.6%，長實 （01113） 升1.3%，創半年高；李兆基家族旗下恒基地產 （00012） 跌0.2%；鄭家純家族旗下新世界發展 （00017） 升0.8%；郭炳聯郭炳江家族旗下新鴻基地產 （00016） 跌0.5%。

【石Sir一周前瞻及異動股】第一拖拉機、首鋼資源、深圳國際、江蘇寧滬高速、深圳高速及安徽皖通

相關文章：

【大行報告】高盛料2022至2025年本港樓價每年跌5% 看好兩隻本港地產股（附各股目標價）

【北部都會區】李小加：「一港兩制」如沙盤開新路解矛盾 香港金融角色令世界擁抱中國

【前海鐵路】陳茂波獨家專訪：前海鐵路部署或涉明日大嶼規劃