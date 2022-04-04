【Sim卡末日】實體SIM卡即將成歷史？　外媒爆Android 13採用先進eSIM卡技術

▲ 據外媒報道，Google 正為開發中的Android 13作業系統，可能會加入更先進的eSIM卡技術，能有同時對應多個電訊商網絡，意味著實體SIM卡卡槽將會取消。

現時大部分手機設有實體SIM卡於卡槽，但將來實體SIM卡可能會成為歷史產物。據外媒報道，Google 正為開發中的Android 13作業系統，可能會加入更先進的eSIM卡技術，能有同時對應多個電訊商網絡，意味著實體SIM卡卡槽將會取消。

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據提供Android開發平台服務的Esper資深技術編輯Mishaal Rahman於官方網誌發文表示， 在Android開放原始碼計劃（AOSP）與開發者網站上，已多次看到Google在2020年獲批准一項名為「多重啟用配置文件 」（MEP）專利技術的描述，將有望於Android 13系統中使用。



Rahman指，透過該專利技術，將可讓Android手機僅需單組eSIM就能對應多組電訊商的使用模式。這樣可以在不需增加實體SIM卡卡槽、或額外增加一組eSIM的情況下，讓手機透過上述先進的eSIM卡專利技術，擁有切換不同電訊商網絡的解決方案。

在移除傳統實體SIM卡槽的情況下，手機內部可騰出更多空間，用作增加手機電池容量、或配置額外的microSD記憶卡槽。

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然而Google仍未對「多重啟用配置文件 」 （MEP）技術，作出進一步回應。Google日前已宣佈將於5月舉行I/O開發者大會，預計屆時在發表Android 13系統時，可能會有更多相關消息。

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責任編輯：廖淑瑩