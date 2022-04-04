【WhatsApp更新】WhatsApp iOS版將限制轉發訊息數量　防止錯誤消息廣泛傳播

▲ 轉發限制功能已在WhatsApp for iOS的22.7.0.76測試版出現，用戶每次只能轉發一條轉發訊息。（WhatsApp官網截圖）

WhatsApp在3年前開始，就限制巴西用戶每次只能轉發一條轉發訊息，以防止垃圾郵件和錯誤訊息廣泛傳播。現時WhatsApp正計劃擴大使用範圍，將在全球地區內推出這一功能。該功能目前已處於測試階段，並將在未來的更新中發布。

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據科技新聞網《WABetaInfo》報道，轉發限制功能已在WhatsApp for iOS的22.7.0.76測試版出現，在這新限制下，WhatsApp用戶每次只能轉發一條轉發訊息。不過，這項功能只適用於已經轉發的訊息，因此如果你是該條訊息的擁有人，你仍能夠把它發送給你想要的所有人。

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即將推出「社區功能」

此外，報道又提到WhatsApp正計劃推出全新的「社區功能」（Communities feature）取代相機標籤（camera tab）。WhasApp表示，該功能就像一個群組的私人場所，但人們之間仍然會受到端到端加密保護。好處是群組管理員可以更好地控制WhatsApp上的群組，更輕鬆地對其他群組進行分組。

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責任編輯：陳卓賢