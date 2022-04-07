【電子消費券2022】消費券點用最好？　一文看清最新商場商戶消費券優惠

▲ 【電子消費券2022】一文看清最新商場商戶消費券優惠

電子消費券2022首階段5000元於4月7日發放，去年以WeChat Pay HK、 AlipayHK、Tap&Go領取消費券的市民，於凌晨已收到5000元消費券，而以八達通領取消費券的市民則須拍卡，才可獲發4000元，消費滿額後下月再收1000元。

雖然第五波疫情相關的社交距離防疫措施未解除，多個商場、商戶已陸續公布電子消費券2022相關優惠推廣。以下整合最新商戶最新電子消費券2022推廣消息。

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