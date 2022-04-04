【電子消費券2022】一文看清最新商場商戶消費券優惠

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電子消費券2022首階段5000元將於4月7日發放，雖然第五波疫情相關的社交距離防疫措施未解除，多個商場、商戶已陸續公布電子消費券2022相關優惠推廣。以下整合最新商戶最新電子消費券2022推廣消息。
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