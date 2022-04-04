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【電子消費券2022】一文看清最新商場商戶消費券優惠

Hot Talk 11:59 2022/04/04

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【電子消費券2022】一文看清最新商場商戶消費券優惠

電子消費券2022首階段5000元將於4月7日發放，雖然第五波疫情相關的社交距離防疫措施未解除，多個商場、商戶已陸續公布電子消費券2022相關優惠推廣。以下整合最新商戶最新電子消費券2022推廣消息。

商場電子消費券推廣相關報道

【電子消費券2022華懋推300萬元獎賞　於旗下商場及中環街市消費滿100元可獲300元現金券（附詳情）

【電子消費券2022】新城市廣場4月加推消費券優惠　派發逾1000萬電子禮券

【電子消費券2022】恒隆推消費1500元送200元禮券　配合消費券計劃

商戶電子消費券推廣相關報道

【電子消費券2022】麥當勞推消費券套餐優惠券　最平100元4個餐

【電子消費券】一田4月7日起推3項優惠　購買1000元禮券送110元超市現金優惠券

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相關文章：

【電子消費券2022】首批5000元消費券4月7日「落袋」、使用期至10月底　八達通先獲4000元

【電子消費券】AlipayHK：安坐家中就能使用消費券　WeChat Pay HK：已攜手商戶伙伴準備優惠券

【開市追揸沽】中概股陰霾即將消除？疫後復甦股有邊啲（附time code）

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