▲ 【電子消費券2022】一文看清最新商場商戶消費券優惠

電子消費券2022首階段5000元將於4月7日發放，雖然第五波疫情相關的社交距離防疫措施未解除，多個商場、商戶已陸續公布電子消費券2022相關優惠推廣。以下整合最新商戶最新電子消費券2022推廣消息。

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