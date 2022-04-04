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【俄烏局勢】俄羅斯：盧布結算令不限於天然氣交易 將擴大適用範圍

環球政經 13:38 2022/04/04

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俄羅斯早前宣布，要求「不友好國家」購買天然氣以盧布結算，有關法令亦於4月1日起生效。克里姆林宮發言人佩斯科夫表示，俄羅斯所發布「盧布結算令」並非打算為難歐洲國家。他又指，此模式暫時還是初始支付系統，但今後將會擴大使用至其他貨物。

同場加映：【溫股知新】再次審視宏觀因素 優質股同你數一數

佩斯科夫指，過往歐洲國家是用美元或歐羅來支付天然氣費用，而現時只是把美元或歐羅等貨幣換成盧布，支付給俄羅斯天然氣工業股份公司，此舉並沒有違約，這是等同繼續按照合同上列明的貨幣付款。

他又指，「盧布結算令」的政策不是打算為難歐洲國家，而是為了對沖風險和保護貿易。這種支付模式暫時仍是初始支付系統，但佩斯科夫表示，今後將擴大至其他貨物，並將在俄羅斯的對外經貿關係中佔愈來愈大的比重。

 

【俄烏局勢】波羅的海3國停進口俄天然氣 立陶宛總統呼籲其他歐洲國家效法【下一頁

【俄烏事件】疫情戰火夾擊大市 精選10隻避險港股【下一頁

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責任編輯：羅浩濂

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