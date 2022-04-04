騰訊700有機會跑贏大市？短綫、長綫策略一次過睇晒

焦點股份買賣策略！（全日不斷更新）新增「騰訊700短綫、長綫策略一次過睇晒」（見下文） 其他包括：京東 （09618） 、美團 （03690） 、Tesla（TSLA.US）、比亞迪 （01211） 、GX中國電車 （02845） 、小鵬汽車 （09868） 、理想汽車 （02015） 、蔚來 （09866） 、吉利 （00175） 、長汽 （02333） 、恒指走勢分析＋策略部署、阿里巴巴（BABA.US）、滴滴出行（DIDI.US）、金山雲（KC.US）

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一按即睇：（全日不斷更新）

騰訊 （00700） 股價隨大市造好，半日升1.6%，午後升逾2%，騰訊今早公布，於上周五回購的80.7萬股，每股回購價介乎366.6港元至375.8港元，涉資3億元。騰訊700有機會跑贏大市？耀才證券研究部經理譚智樂（Arnold）分析短綫及長綫策略，立即點擊收看/收聽。→【即睇策略分析】（內附短片＋文字）