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美國經濟是放緩抑或衰退？解讀今次債息倒掛原因

股市 19:36 2022/04/04

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焦點股份買賣策略！（全日不斷更新）新增「解讀美國債息倒掛原因＋對美國經濟啟示」（見下文）。其他包括：港股第二季5大必有板塊、11隻精選股推介友邦 （01299）騰訊 （00700）阿里巴巴 （09988） 京東 （09618）美團 （03690）Tesla（TSLA.US）、比亞迪 （01211）中海外 （00688）潤地 （01109）龍湖 （00960）工商銀行 （01398）招商銀行 （03968）GX中國電車 （02845）小鵬汽車 （09868）中海油 （00883）中國神華 （01088）GX中國電車 （02845）理想汽車 （02015）蔚來 （09866）吉利 （00175）長汽 （02333）港股第二季長綫分注吸納攻略恒指走勢分析＋策略部署美股今季走勢預測美國聯儲局加息步伐或會史無前例地激進？阿里巴巴（BABA.US）、滴滴出行（DIDI.US）、金山雲（KC.US）、復星旅遊文化 （01992）同程旅行 （00780）

*港股第二季料回暖  速睇選股策略！重溫《開市追揸沽》譚智樂推介五大板塊、11隻精選港股*→【按此-附time code】

一按即睇：（全日不斷更新

美國再現債息倒掛，美國2年期與10年期國債孳息曲線倒掛，2年期國債孳息率報2.438%，10年期報2.399%，相差3.9個基點，今次債息倒掛原因怎解讀？美國經濟是放緩抑或衰退？耀才證券研究部經理譚智樂（Arnold）為你解讀兼分析對美國經濟的啟示，立即點擊收看/收聽。→【即睇策略分析】（內附短片＋文字）

欄名 : 3分鐘睇股

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