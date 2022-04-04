港股短綫會跑贏美股？譚智樂：第二季博美股最壞時間已過

焦點股份買賣策略！（全日不斷更新）新增「美股今季走勢預測」（見下文）。其他包括：港股第二季5大必有板塊、11隻精選股推介、友邦 （01299） 、騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） 、美團 （03690） 、Tesla（TSLA.US）、比亞迪 （01211） 、中海外 （00688） 、潤地 （01109） 、龍湖 （00960） 、工商銀行 （01398） 、招商銀行 （03968） 、GX中國電車 （02845） 、小鵬汽車 （09868） 、中海油 （00883） 、中國神華 （01088） 、GX中國電車 （02845） 、理想汽車 （02015） 、蔚來 （09866） 、吉利 （00175） 、長汽 （02333） 、港股第二季長綫分注吸納攻略、恒指走勢分析＋策略部署、阿里巴巴（BABA.US）、滴滴出行（DIDI.US）、金山雲（KC.US）、復星旅遊文化 （01992） 、同程旅行 （00780）

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美股今年危機重重，聯儲局加息半厘機會大，上周五3月就業數據出爐，非農新增職位增加43.1萬個，失業率降幅優於預期，數據支持聯儲局加息、收水力度加大，同時美債孳息曲線再現倒掛，美國經濟衰退再響警號；反觀港股3月低位反彈後持續試高，今收市企穩22500點，有望逐步向上突破，港股短綫會跑贏美股？耀才證券研究部經理譚智樂（Arnold）為你分析美股今季走勢預測，立即點擊收看/收聽。→【即睇策略分析】（內附短片＋文字）