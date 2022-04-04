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港股短綫會跑贏美股？譚智樂：第二季博美股最壞時間已過

股市 18:59 2022/04/04

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焦點股份買賣策略！（全日不斷更新）新增「美股今季走勢預測」（見下文）。其他包括：港股第二季5大必有板塊、11隻精選股推介友邦 （01299）騰訊 （00700）阿里巴巴 （09988） 京東 （09618）美團 （03690）Tesla（TSLA.US）、比亞迪 （01211）中海外 （00688）潤地 （01109）龍湖 （00960）工商銀行 （01398）招商銀行 （03968）GX中國電車 （02845）小鵬汽車 （09868）中海油 （00883）中國神華 （01088）GX中國電車 （02845）理想汽車 （02015）蔚來 （09866）吉利 （00175）長汽 （02333）港股第二季長綫分注吸納攻略恒指走勢分析＋策略部署阿里巴巴（BABA.US）、滴滴出行（DIDI.US）、金山雲（KC.US）、復星旅遊文化 （01992）同程旅行 （00780）

*港股第二季料回暖  速睇選股策略！重溫《開市追揸沽》譚智樂推介五大板塊、11隻精選港股*→【按此-附time code】

一按即睇：（全日不斷更新

美股今年危機重重，聯儲局加息半厘機會大，上周五3月就業數據出爐，非農新增職位增加43.1萬個，失業率降幅優於預期，數據支持聯儲局加息、收水力度加大，同時美債孳息曲線再現倒掛，美國經濟衰退再響警號；反觀港股3月低位反彈後持續試高，今收市企穩22500點，有望逐步向上突破，港股短綫會跑贏美股？耀才證券研究部經理譚智樂（Arnold）為你分析美股今季走勢預測，立即點擊收看/收聽。→【即睇策略分析】（內附短片＋文字）

欄名 : 3分鐘睇股

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