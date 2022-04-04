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港股今季步入長綫投資收集期 教你分注吸納要睇幾長時間

股市 17:50 2022/04/04

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焦點股份買賣策略！（全日不斷更新）新增「港股第二季長綫分注吸納攻略（見下文）。其他包括：、友邦 （01299）騰訊 （00700）阿里巴巴 （09988） 京東 （09618）美團 （03690）Tesla（TSLA.US）、比亞迪 （01211）工商銀行 （01398）招商銀行 （03968）GX中國電車 （02845）小鵬汽車 （09868）理想汽車 （02015）蔚來 （09866）吉利 （00175）長汽 （02333）恒指走勢分析＋策略部署阿里巴巴（BABA.US）、滴滴出行（DIDI.US）、金山雲（KC.US）

*港股第二季料回暖  速睇選股策略！重溫《開市追揸沽》譚智樂推介五大板塊、11隻港股*→【按此-附time code】

一按即睇：（全日不斷更新

恒指於3月15日跌至18235點見底回升，目前已反彈至逾22400點。近日恒指10天綫已升越20天綫，北水於周三重臨，第二季底或有力突破50天綫22804點，耀才證券研究部經理譚智樂（Arnold）指港股第二季為收集期，宜以分注吸納方式部署，睇幾長時間？立即點擊收看/收聽。→【即睇策略分析】（內附短片＋文字）

欄名 : 3分鐘睇股

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