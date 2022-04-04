港股今季步入長綫投資收集期 教你分注吸納要睇幾長時間

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【美股焦點】大摩稱「熊市反彈」已結束 加倍下注防禦性股票
焦點股份買賣策略！（全日不斷更新）新增「港股第二季長綫分注吸納攻略」（見下文）。其他包括：、友邦 （01299） 、騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） 、美團 （03690） 、Tesla（TSLA.US）、比亞迪 （01211） 、工商銀行 （01398） 、招商銀行 （03968） 、GX中國電車 （02845） 、小鵬汽車 （09868） 、理想汽車 （02015） 、蔚來 （09866） 、吉利 （00175） 、長汽 （02333） 、恒指走勢分析＋策略部署、阿里巴巴（BABA.US）、滴滴出行（DIDI.US）、金山雲（KC.US）
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一按即睇：（全日不斷更新）
恒指於3月15日跌至18235點見底回升，目前已反彈至逾22400點。近日恒指10天綫已升越20天綫，北水於周三重臨，第二季底或有力突破50天綫22804點，耀才證券研究部經理譚智樂（Arnold）指港股第二季為收集期，宜以分注吸納方式部署，睇幾長時間？立即點擊收看/收聽。→【即睇策略分析】（內附短片＋文字）
欄名 : 3分鐘睇股