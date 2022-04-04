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工行1398破頂後回軟 想賺價轉呢隻內銀股更好？

股市 15:32 2022/04/04

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焦點股份買賣策略！（全日不斷更新）新增「工行1398分析＋內銀股推介（見下文） 其他包括：騰訊 （00700）阿里巴巴 （09988） 京東 （09618）美團 （03690）Tesla（TSLA.US）、比亞迪 （01211）GX中國電車 （02845）小鵬汽車 （09868）理想汽車 （02015）蔚來 （09866）吉利 （00175）長汽 （02333）恒指走勢分析＋策略部署阿里巴巴（BABA.US）、滴滴出行（DIDI.US）、金山雲（KC.US）

*港股第二季料回暖  速睇選股策略！重溫《開市追揸沽》譚智樂推介五大板塊、11隻港股*→【按此-附time code】

一按即睇：（全日不斷更新

工商銀行 （01398） 股價破頂後回軟，早段一度升0.6%，破頂高見4.87元，午後股價回軟向下，四大內銀股今日逆市回軟，耀才證券研究部經理譚智樂（Arnold）指，如想賺價「財息兼收」寧可另選一隻內銀股，想知是哪隻內銀股及跟進策略，立即點擊收看/收聽。→【即睇策略分析】（內附短片＋文字）

欄名 : 3分鐘睇股

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