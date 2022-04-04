工行1398破頂後回軟 想賺價轉呢隻內銀股更好？

焦點股份買賣策略！（全日不斷更新）新增「工行1398分析＋內銀股推介」（見下文） 其他包括：騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） 、美團 （03690） 、Tesla（TSLA.US）、比亞迪 （01211） 、GX中國電車 （02845） 、小鵬汽車 （09868） 、理想汽車 （02015） 、蔚來 （09866） 、吉利 （00175） 、長汽 （02333） 、恒指走勢分析＋策略部署、阿里巴巴（BABA.US）、滴滴出行（DIDI.US）、金山雲（KC.US）

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一按即睇：（全日不斷更新）

工商銀行 （01398） 股價破頂後回軟，早段一度升0.6%，破頂高見4.87元，午後股價回軟向下，四大內銀股今日逆市回軟，耀才證券研究部經理譚智樂（Arnold）指，如想賺價「財息兼收」寧可另選一隻內銀股，想知是哪隻內銀股及跟進策略，立即點擊收看/收聽。→【即睇策略分析】（內附短片＋文字）