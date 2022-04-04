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【穩增長】「十四五」規劃加快在建項目建設 力推102項重大工程

股樓投資 12:52 2022/04/04

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國家發展改革委日前召開「十四五」規劃102項重大工程實施部際聯席會議第一次會議，要求加大資金、用地等要素保障力度，加快在建項目建設，盡快形成實物工作量。市場預期，102項重大工程實施有力有序推進，成為穩投資穩增長的重要手段。國家統計局數據顯示，今年首兩個月，固定資產投資按年增長12.2%，比上年全年加快7.3個百分點。其中，基礎設施投資增長8.1%，增速比上年全年加快7.7個百分點。

【同場加映】青姐話：清明時節雨紛紛 港股幾時可翻身？

部際聯席會議審議了推動「十四五」規劃102項重大工程實施部際聯席會議工作規則和今年工作要點，研究部署了下一步重點工作。發改委主任何立峰此前表示，102項重大工程已分解出2,600多個項目，其中96%已經開工，正穩妥有序推進實施。是次會議要求，各部門要按照今年工作要點部署，加強組織領導，強化協同配合，確保102項重大工程每一項任務落地見效；區分項目類型分類有序推進，加快推動項目實施；要在防範化解各類風險基礎上，扎實做好推進項目前期工作，盡快形成實物工作量。

【延伸閱讀】大行點睇：瑞信維持中國資本市場「增持」評級 看好20隻股份，請按【見下頁

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為了推進重大工程項目建設，今年國家新增專項債3.65萬億元人民幣，其中去年底提前下達了1.46萬億元人民幣。3月底召開的國務院常務會議明確，堅持既利當前又惠長遠，加大惠民生、補短板等領域投資，支持新基建等增後勁、上水平項目建設。合理擴大專項債使用範圍，在重點用於交通、能源、生態環保、保障性安居工程等領域項目基礎上，支持有一定收益的公共服務等項目。堅持資金跟著項目走，加快項目開工和建設，盡快形成實物工作量。

【同場加映】溫股知新：再次審視宏觀因素 優質股同你數一數

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記者：林衛

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