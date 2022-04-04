【比亞迪1211】比亞迪3月起停止產燃油車 新能源車銷量創新高

比亞迪日前公布，3月新能源汽車售出10.5萬輛，按年上升3.3倍，創新高。其中，純電動與插電式混合動力車分別售出5.4萬和5.1萬輛，按年上升2.3倍及6.2倍。公司稱，始終致力於打造低碳、環保的新能源汽車，用科技構建可持續發展的綠色明天。

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值得注意是，比亞迪自3月起停止燃油汽車的整車生產。公司指出，根據戰略發展需要，3月起停止燃油車生產。未來在汽車版塊，將專注於純電動和插電式混合動力汽車業務。

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不過，公司仍將繼續進行燃油汽車零部件的生產和供應，為現有燃油汽車客戶持續提供完善的服務和售後保障，以及全生命周期的零配件供應，確保無憂暢行。早前，比亞迪公布去年實現淨利潤30.45億元人民幣，按年下滑28%；收入2,161.4億元人民幣，增長38%，去年新能源業務補貼收入合計達58.7億元人民幣。

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記者：林衛