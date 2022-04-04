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【烏克蘭戰爭】俄羅斯或將盧布支付要求擴大至其他出口　盧布近期低位反彈逾六成

宏觀解讀 11:48 2022/04/04

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俄羅斯或將盧布支付要求擴大至其他出口，盧布近期低位反彈逾六成。

繼要求「不友好國家」以俄羅斯盧布結算之前與俄簽訂的天然氣購買合約後，克里姆林宮表示，俄羅斯將要求其他出口產品的買家亦須以盧布支付。

據俄新社報導，克里姆林宮發言人佩斯科夫接受當地電視台訪問，談到俄羅斯要求買家以盧布支付天然氣時表示，有信心盧布支付未來將擴大到其他商品，又指盧布將在該國的外貿中扮演較大角色。他又稱，要求以盧布支付天然氣，是為了確保俄羅斯的貿易安全性，並非對任何人有惡意。

另外，外電日前引述美國財政部官員表示，美國及其盟友針對俄羅斯入侵烏克蘭的懲罰性制裁，正導致俄羅斯走向經濟衰退與經濟封閉。該名官員指，美國財政部認為俄羅斯正面臨嚴重通脹、出口減少和短缺問題，又指盧布反彈是由嚴格的資本和外滙管制推動，並非出於市場力量。

盧布近期回升，1美元現兌85.75盧布，與2月底俄羅斯入侵烏克蘭前水平相若。俄羅斯盧布上月初一度低見1美元兌近140盧布，盧布兌美元較其低位累計已反彈逾六成。

【開市追揸沽】中概股陰霾即將消除？疫後復甦股有邊啲（附time code）

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