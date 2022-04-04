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【消費升級】多個家電品牌相繼宣布漲價 家電股靠高端升競爭力

股樓投資 12:40 2022/04/04

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內地報道指，美的（深：000333）、格力（深：000651）、奧克斯、海爾（06690）等多個品牌家電宣布提高終端銷售價格。機構表示，面對原材料價格上漲、海運價格上調等成本端壓力以及消費動力不足的情況，家電出海和高端化成競爭新趨勢。

【同場加映】青姐話：清明時節雨紛紛 港股幾時可翻身？

據內地記者從美的鄭州經銷商了解到，3月16日起開始上調各品類價格，家用空調上調幅度為8%，冰箱為5%，洗衣機為5%以上，小家電為20%。格力亦由於原材料價格持續上漲，各項經營成本增加，決定自4月1日起對家用空調產品價格進行調整，廣西全區的產品價格上調100至500元人民幣不等。

【延伸閱讀】4月部署：光大證券料港股4月溫和反彈 重點推薦8隻股，請按【見下頁

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究其原因，家電生產的主要大宗原材料為鋼、銅、鋁和塑料。截至3月底，銅價今年累漲幅約6%，鋁價漲幅超過一成。目前，由於傳統家電滲透率在中國已經接近飽和。「推高賣精」的模式將取代「薄利多銷」模式，成為家電行業競爭的趨勢。GFK數據顯示，智能冰箱銷售額按年增長33%，智能洗衣機增長71%，高於去年全品類大家電市場平均銷售額增長率的11%，反映高端化產品成為拉動市場增長的重要驅動因素。

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記者：林衛

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格力電器（深：000651） 美的集團（深：000333） 海爾智家（06690） 板塊 股票 家電股 中國

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