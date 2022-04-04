【新冠疫苗】德國男子疑賣疫苗護照 打最少87次針被捕

德國因新冠肺炎疫情，曾一度要求使用疫苗護照進入公共場所。當地有男子懷疑向反疫苗人士售賣疫苗護照，被揭發接種最少87次新冠疫苗，甚至最多一日接種3次疫苗。當地疫苗接種中心職員認出有關男子，其後報警，警方正就此作調查。

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由於德國醫療保健系統未有電子化及中央管理，一名61歲男子利用這個漏洞，在薩克森州（Saxony）及薩克森－安哈爾特州（Saxony-Anhalt）的數個接種中心預約接種新冠疫苗，然後出示空白疫苗接種卡，打針後，男子會刪除有關個人資料。

據悉，這名男子單單在薩克森州已接種87次疫苗，甚至一日最多打3次針，直至有接種中心職員認出他後惹起懷疑。當男子下次再接種時，職員決定報警，最終揭發事件。

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當局在他身上搜出數張疫苗接種卡，懷疑他非法售賣疫苗通行證，目前正進行刑事調查；目前尚未清楚男子實際接種疫苗次數，估計將遠多於87次。

德國有逾75%合資格民眾已接種新冠疫苗，當中58%已打第3針。但東部州份的疫苗接種率相對落後，薩克森州只有64.5%民眾已完全接種疫苗。

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責任編輯：郭麗明