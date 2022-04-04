  • 21°C
香港時間 : 2022404日 (一) 11:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【異動股】歌禮製藥向香港遞交新冠口服藥上市許可申請 股價一度炒高逾兩成

股樓投資 11:37 2022/04/04

分享：

歌禮製藥（01672）公布，已在香港遞交了旗下新冠病毒藥物利托那韋（100毫克薄膜衣片）上市許可申請。歌禮股價應聲抽高，暫高見6.23元，大升逾22%，最新報6.14元，仍急升20.6%。

【阿里巴巴 9988】阿里巴巴加碼股份回購規模 擴大至250億美元【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

利托那韋片是口服直接抗新冠病毒藥物Paxlovid的組成之一。歌禮製藥公告指，國家衞健委3月15日發布《新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第九版）》，將利托那韋片（Paxlovid）納入診療方案，並已將利托那韋口服片年產能進一步擴大至約5.3億，以滿足國內和全球日益增長的潛在需求。

目前，歌禮擁有中國唯一通過生物等效性研究獲批上市的利托那韋口服片，而歌禮的目標是成為利托那韋口服片全球供應商。除了去年9月獲國家藥品監督管理局批准上市之外，歌禮已通過歐洲代理商向12個歐洲國家，包括德國、法國、英國及丹麥等，遞交了利托那韋口服片的上市許可申請。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道-- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧

開啟hket App，閱讀全文
經濟 歌禮製藥－B（01672） 冠狀病毒 異動股

下一篇文章

AXA安盛全方位僱員福利保障　一站式數碼平台提升客戶身心健康
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【AAPL】郭明錤：蘋果最早或於2025年推可折疊產品
【AAPL】郭明錤：蘋果最早或於2025年推可折疊產品
【多圖】何文田「居屋樓王」冠德苑　業主未曾入住　曾裝修但叫停　最終淪為銀主盤
【多圖】何文田「居屋樓王」冠德苑　業主未曾入住　曾裝修但叫停　最終淪為銀主盤
【有相睇】北角尚譽193呎納米樓　5年貶值近70萬
【有相睇】北角尚譽193呎納米樓　5年貶值近70萬
【帶你睇盤】德福花園極高層連裝修　即買即可入住　兩房首期67萬
【帶你睇盤】德福花園極高層連裝修　即買即可入住　兩房首期67萬
上月遭人壓價　業主堅持不賣　終等到有買家出合理價　麗城花園海景三房860萬沽
上月遭人壓價　業主堅持不賣　終等到有買家出合理價　麗城花園海景三房860萬沽
洪水橋柏雨花園兩房連車位463萬沽　上手業主2008年以60萬買入
洪水橋柏雨花園兩房連車位463萬沽　上手業主2008年以60萬買入
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款