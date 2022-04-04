【異動股】歌禮製藥向香港遞交新冠口服藥上市許可申請 股價一度炒高逾兩成

歌禮製藥（01672）公布，已在香港遞交了旗下新冠病毒藥物利托那韋（100毫克薄膜衣片）上市許可申請。歌禮股價應聲抽高，暫高見6.23元，大升逾22%，最新報6.14元，仍急升20.6%。

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利托那韋片是口服直接抗新冠病毒藥物Paxlovid的組成之一。歌禮製藥公告指，國家衞健委3月15日發布《新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第九版）》，將利托那韋片（Paxlovid）納入診療方案，並已將利托那韋口服片年產能進一步擴大至約5.3億，以滿足國內和全球日益增長的潛在需求。

目前，歌禮擁有中國唯一通過生物等效性研究獲批上市的利托那韋口服片，而歌禮的目標是成為利托那韋口服片全球供應商。除了去年9月獲國家藥品監督管理局批准上市之外，歌禮已通過歐洲代理商向12個歐洲國家，包括德國、法國、英國及丹麥等，遞交了利托那韋口服片的上市許可申請。

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記者：郭秀慧