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【兒童節】信和集團與普門基金會籌建過渡性房屋「普綠軒」　引入「STEAM」學習、設5000元獎學金

Hot Talk 11:32 2022/04/04

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【兒童節】信和集團與普門基金會籌建過渡性房屋「普綠軒」　引入「STEAM」學習、設5000元獎學金

信和集團與社福機構普門基金會籌建過渡性房屋「普綠軒」，並宣布象徵性租金租出一幅位於荃灣青龍頭的臨海土地，面積約19,000平方呎，料明年底落成，以紓緩基層家庭短期住屋需要。

項目位於青龍頭青山公路的臨海地段，地盤面積約19,000平方呎，坐擁汲水門大橋的美景，並提倡健康生活。「普綠軒」預計在2023年第四季落成，並安排合資格家庭入住及開展服務，營運期約為五年。

「普綠軒」將採用組裝合成建築法(MIC)，樓高三層，預計能提供85個單位讓有需要的基層家庭以優惠租金入住，單位面積介乎146至197平方呎，適合一至三人家庭居住， 有需要家庭可獲安排入住相連單位。單位設開放式廚房、獨立浴室、客飯廳等，亦會顧 及長者及傷健人士的需要。

破天荒引入「STEAM」學習

「普綠軒」揉合許多促進身心健康的設施，首個包含STEAM（科學、技術、工程、藝 術和數學）元素的多功能活動室、參考集團綜合綠色社區項目「一喜種田」的種植空間、 免費 Wi-Fi 網絡服務，以及為入住者提供工作配對和培訓等各方面的支援等。

信和集團副主席暨黃廷方慈善基金董事黃永光表示 :「希望『普綠軒』 能為基層兒童及其家庭提供一個健康快樂的家，讓他們在入住期間體驗安全、健康及綠色生活。『普綠軒』配備各種設施，如包含 STEAM元素的多功能活動室及種植空間， 能為兒童帶來希望，幫助他們發揮創意潛能。我們非常感謝合作伙伴普門基金會，彼此共同協力落實這個有意義的項目。」

另外，集團及旗下黃廷方慈善基金會於「普綠軒」投入營運 後，繼續與普門基金會合作了解入住基層人士的需要，並特別透過黃廷方獎學金幫助兒童成長發展，於每個學年向每個入住家庭的子女提供港幣5,000元獎學金，讓他們發掘學業以外的才能。

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青龍頭 STEAM 信和 黃永光 過渡性房屋 基金

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