▲ 【電子消費券2022】麥當勞推消費券套餐優惠券 最平100元4個餐

電子消費券2022首階段5000元將於4月7日發放，商戶、商場陸續公布推廣優惠。麥當勞公布，會在「麥當勞App」推出三款全新消費券套餐優惠券，用戶可以用最低每餐低至25元起的麥當勞超值套餐或超值早晨套餐。

由即日起，麥當勞App推出三款全新消費券套餐優惠券，分別是100元4款早晨套餐、100元4款飽餐及120元4款雞餐。麥當勞表示，優惠券數量有限，售完即止。

圖看麥當勞「消費券套餐」適用範圍

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麥當勞表示，完成購買後，4張指定套餐換領券會於3個工作天內自動存入「麥當勞 App」內新增設的「消費券專區」，所有套餐換領券有效期至5月15日。

麥當勞表示，4個電子消費券營運商包括八達通 Octopus、支付寶 AlipayHK、WeChat Pay Hong Kong 微信支付及 Tap & Go 拍住賞都能購買相關套餐，計及其他電子支付方式或現金，麥當勞現接受7種支付方式。

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