斯里蘭卡內閣部長集體請辭 僅總統總理留任

斯里蘭卡因缺乏外匯購買基本進口貨品，國內示威持續。斯里蘭卡政府內閣除總統及總理外，其餘成員周日（3日）集體辭職。斯里蘭卡總統將會任命新內閣成員，據報部分請辭成員或會被重新任命。斯里蘭卡全國正處於緊急狀態，有政黨暗示或將脫離執政聯盟，此舉或令斯里蘭卡政府未能延長緊急狀態。

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斯里蘭卡教育部長Dinesh Gunawardena表示，除總統拉賈帕沙（Gotabaya Rajapaksa）及其哥哥兼總理、前總統馬顯達·拉賈帕沙（Mahinda Rajapaksa）外，內閣其餘26名部長已在深夜會議上提交辭職信。總統侄子、體育部長Namal Rajapaksa等其餘3名拉賈帕沙家族成員，亦在請辭行列，外媒分析指顯示政府內部亦出現裂痕。

據報拉賈帕沙將在周一（4日）開始任命新內閣成員，《法蘭西24》（France24）指，部分請辭內閣成員或會獲重新任命。

斯里蘭卡政府為平息國內示威活動，周日封鎖社交媒體。手持突擊步槍軍警部隊亦開始阻止反對派議員及其支持者，舉行示威抗議活動。主要反對派聯盟（Samagi Jana Balawegaya ，簡稱SJB）早前批評政策，並指政府成員應請辭落台。

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SJB議員Harsha de Silva表示，拉賈帕沙應需意識到，示威已轉向針對其專制統治。SJB另一議員Eran Wickramaratne則譴責，政府緊急狀態聲明及軍隊在街道上駐守措施，形容簡直是軍事接管。有小型政黨亦暗示，或會在1周內脫離執政聯盟。據報此舉雖不會使現屆政府失去合法地位，但會令其或未能延長國家緊急狀態法令。

緊急狀態法允許斯里蘭卡安全部隊在未有指控情況下，長期拘捕及拘留嫌疑人。駐斯里蘭卡首都可倫坡（Colombo）西方國家外交官擔憂，政府使用緊急狀態法壓制反對聲音，表示正密切關注事態發展。當地律師協會亦敦促政府取消緊急狀態令。

由於斯里蘭卡嚴重缺乏外匯，政府不但難以償還其正不斷膨脹的510億美元（約3,978億港元）外債，亦令國家無法支付購買柴油等必須進口商品費用。斯里蘭卡依賴旅遊業賺取外匯，惟疫情大流行嚴重打擊當地旅遊業。當地多位經濟學家亦指，政府管理不善、多年累積借貸及不明智的減稅措施都是加劇是次危機的原因。

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責任編輯：李俊儀