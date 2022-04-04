▲ 【電子消費券2022】恒隆推消費1500元送200元禮券 配合消費券計劃

港府4月7日發放新一輪電子消費券，恒隆地產 （00101） 公布，4月1日起推出「hello週年消費賞」。顧客於恒隆旗下商場每星期累積消費每滿1,500元，可獲贈100元購物電子券1張及50元餐飲電子券兩張。

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恒隆地產副董事（香港業務總監）劉靜雅表示，第五波疫情發展迅速，市場整體消費意欲大受影響，希望藉着推出跨商場推廣活動「hello週年消費賞」，為旗下遍布港九的商場商戶創造更多商機。



劉靜雅預期，該推廣活動連同新一輪消費券計劃期間，「hello恒隆商場獎賞計劃」的會員數量將有約10%增長。

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