【內房危機】內房股假期前爆發　碧桂園升7%、龍光新城飆近兩成

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一連串內房股表示延遲公布業績及停牌後，餘下正常交易的內房於假期前大爆發，碧桂園 （02007） 升7%，中海外 （00688） 升6%，潤地 （01109） 和龍湖 （00960） 升逾4%。萬科 （02202） 升達1成。
表現突出的有龍光 （03380） 和新城 （01030） ，龍光大升兩成，新城股價抽高18%，旭輝 （00884） 升13.3%，時代中國 （01233） 升13%，，合景泰富 （01813） 升10%。
另外，物管股同樣衝高，碧桂園服務 （06098） 升1成，融創服務 （01516） 升18.6%，新城悅 （01755） 升16%，合景悠活 （03913） 、時代鄰里 （09928） 均升6%至9%不等。
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編輯:姚卓然