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英首相府收多張罰單 涉菲臘親王喪禮前一晚開派對

環球社會熱點 11:14 2022/04/04

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英國首相府職員涉及多次於英國封城期間違反防疫措施辦派對，包括於去年菲臘親王喪禮舉行前一晚舉辦歡送派對。英媒指負責調查的倫敦警方開出首批罰單，但並無公開首相約翰遜及其夫人西蒙茲是否有收到罰單。

哈里梅根無去菲臘親王追思會 料出席碧咸大仔婚禮 【下一頁】

事發於菲臘親王（Prince Philip）喪禮前一晚、即去年4月16日晚上，英格蘭仍處於第二階段防疫限制路綫圖，當時仍實施室外6人限聚令及禁止非家庭成員室内聚會。

但英國首相府職員當晚放工後聚在一起參加兩場派對，歡送兩名離職同事。其中一位是約翰遜（Boris Johnson）時任通訊總監，另一位則是約翰遜的攝影師。

英國《衛報》報道，有份參加當晚派對的大量首相府人員都收到倫敦大都會警方的調查問卷，被要求就出席派對提供合理理由。

該報更引述調查小組向參加派對者發出的一封電郵，指出警方已有合理理由相信參加者已違反防疫規定，因此向其發出定額罰單。

英國警方就首相府派對門事件 向參加者發20張告票 【下一頁】

警方指今次調查仍在進行中不便公布詳情，表明現階段不會證實就哪些事件開罰單，也不會公布收到罰單人士的身份。

英國自由民主黨（Liberal Democrats）副黨魁Daisy Cooper炮轟約翰遜是騙子，要求他必須辭職下台。

英國工黨影子商務、能源和產業戰略大臣Jonathan Reynolds更表示，如果約翰遜夫婦有收到罰單，就應該主動公開。

警方開出罰單證明首相府內部違反防疫限制，而約翰遜去年底於國會接受工黨黨魁施紀賢（Keir Starmer）質詢時，卻表明首相府完全遵循所有指引，也被質疑誤導國會。

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責任編輯：鄭錦玲

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