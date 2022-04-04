  • 21°C
香港時間 : 2022404日 (一) 11:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【烏克蘭戰爭】基輔外圍發現逾400平民屍體 俄否認犯戰爭罪

環球政治 11:06 2022/04/04

分享：

烏克蘭與俄羅斯的戰爭持續逾一個月，烏軍開始奪回部分地區。烏克蘭周日（3日）稱在基輔附近地區發現超過400具平民屍體，指控俄羅斯干犯戰爭罪。但俄羅斯否認指控，反指事件是烏方挑釁。西方多個國家譴責事件，可能發動更多制裁。

【烏克蘭戰爭】俄羅斯指控北約 是為侵略而設組織 【下一頁】

烏克蘭檢察總長Iryna Venediktova表示，會調查基輔外圍地區發現的410具屍體，檢查俄軍是否干犯戰爭罪。總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）指數百人被殺，眾多平民被虐待及行刑處決，譴責俄軍是殺人犯，承諾會調查俄軍在烏克蘭所有罪行。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

總統幕僚Oleksiy Arestovych表示，烏克蘭士兵發現有女屍體曾經被人強暴痕跡，屍體中亦有當地官員及小孩子。布恰（Bucha）市長指出，當地有超過300平民在過去一個月被俄軍佔領中遇害。

俄羅斯國防部反擊指控，稱事件是烏克蘭激進分子的挑釁，展示照片及影片稱事情是安排好的演出。俄羅斯更要求聯合國安全理事會周一（4日）召開會議，討論烏方激進分子的挑釁。

俄女訪杜拜買Chanel手袋 稱被要求簽聲明唔帶返俄 【下一頁】

西方多國強烈譴責事件，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）指看到照片後似是「腹部被打一拳」（a punch in the gut），聯合國秘書長古特雷斯促請就事件發起獨立調查。

德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）表示，俄羅斯必須為戰爭罪行付出代價。德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）表示，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）及其支持者會感受到後果，指西方盟友或在未來數日加強制裁。英國首相約翰遜（Boris Johnson）指英國可能升級制裁，同時增加對烏克蘭的軍事及人道援助。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【烏克蘭戰爭】基輔附近發現逾400屍體 俄反指烏方挑釁（不斷更新）
今日
【烏克蘭戰爭】基輔附近發現逾400屍體 俄反指烏方挑釁（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】烏稱俄口頭同意基輔提議 除克里米亞
2022/04/03
【烏克蘭戰爭】烏稱俄口頭同意基輔提議 除克里米亞
【烏克蘭戰爭】敖德薩遭俄軍炮擊 英或提供武器助烏
2022/04/03
【烏克蘭戰爭】敖德薩遭俄軍炮擊 英或提供武器助烏
波羅的海3國停止進口俄羅斯天然氣 稱俄為侵略者
2022/04/03
波羅的海3國停止進口俄羅斯天然氣 稱俄為侵略者
【烏克蘭戰爭】烏國防部指 恢復全面掌控基輔地區
2022/04/03
【烏克蘭戰爭】烏國防部指 恢復全面掌控基輔地區

你可能感興趣

【烏克蘭戰爭】基輔附近發現逾400屍體 俄反指烏方挑釁（不斷更新）
今日 11:19
【烏克蘭戰爭】基輔附近發現逾400屍體 俄反指烏方挑釁（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】烏稱俄口頭同意基輔提議 除克里米亞
18:46 2022/04/03
【烏克蘭戰爭】烏稱俄口頭同意基輔提議 除克里米亞
【烏克蘭戰爭】敖德薩遭俄軍炮擊 英或提供武器助烏
18:45 2022/04/03
【烏克蘭戰爭】敖德薩遭俄軍炮擊 英或提供武器助烏
軍事 烏克蘭 基輔 戰爭 俄羅斯 澤連斯基 普京 制裁

上一篇文章

英首相府收多張罰單 涉菲臘親王喪禮前一晚開派對

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（04月04日 時間11:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（04月04日 時間11:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（04月04日 時間11:00）
哈薩克表態尊重烏領土 不承認克里米亞烏東獨立
哈薩克表態尊重烏領土 不承認克里米亞烏東獨立
【烏克蘭戰爭】烏稱俄口頭同意基輔提議 除克里米亞
【烏克蘭戰爭】烏稱俄口頭同意基輔提議 除克里米亞
盧布匯價重返戰前水平 俄放寬資本管制解禁匯款
盧布匯價重返戰前水平 俄放寬資本管制解禁匯款
【烏克蘭戰爭】基輔附近發現逾400屍體 俄反指烏方挑釁（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】基輔附近發現逾400屍體 俄反指烏方挑釁（不斷更新）
波羅的海3國停止進口俄羅斯天然氣 稱俄為侵略者
波羅的海3國停止進口俄羅斯天然氣 稱俄為侵略者
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款