【烏克蘭戰爭】基輔外圍發現逾400平民屍體 俄否認犯戰爭罪

烏克蘭與俄羅斯的戰爭持續逾一個月，烏軍開始奪回部分地區。烏克蘭周日（3日）稱在基輔附近地區發現超過400具平民屍體，指控俄羅斯干犯戰爭罪。但俄羅斯否認指控，反指事件是烏方挑釁。西方多個國家譴責事件，可能發動更多制裁。

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烏克蘭檢察總長Iryna Venediktova表示，會調查基輔外圍地區發現的410具屍體，檢查俄軍是否干犯戰爭罪。總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）指數百人被殺，眾多平民被虐待及行刑處決，譴責俄軍是殺人犯，承諾會調查俄軍在烏克蘭所有罪行。

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總統幕僚Oleksiy Arestovych表示，烏克蘭士兵發現有女屍體曾經被人強暴痕跡，屍體中亦有當地官員及小孩子。布恰（Bucha）市長指出，當地有超過300平民在過去一個月被俄軍佔領中遇害。

俄羅斯國防部反擊指控，稱事件是烏克蘭激進分子的挑釁，展示照片及影片稱事情是安排好的演出。俄羅斯更要求聯合國安全理事會周一（4日）召開會議，討論烏方激進分子的挑釁。

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西方多國強烈譴責事件，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）指看到照片後似是「腹部被打一拳」（a punch in the gut），聯合國秘書長古特雷斯促請就事件發起獨立調查。

德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）表示，俄羅斯必須為戰爭罪行付出代價。德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）表示，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）及其支持者會感受到後果，指西方盟友或在未來數日加強制裁。英國首相約翰遜（Boris Johnson）指英國可能升級制裁，同時增加對烏克蘭的軍事及人道援助。

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責任編輯：吳漢培