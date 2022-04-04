【新iPhone】摺疊iPhone預測有變　郭明錤：最快2025年才能面世

▲ 郭明錤表示，蘋果正在積極測試一款配備9英寸可摺疊OLED顯示屏。（MacRumors官網截圖）

三星（Samsung）在 2019 年和 2020 年，已分別推出首款可摺疊智能手機Galaxy Fold和Galaxy Flip Z。競爭對手蘋果（Apple）近年也在這方向努力研發，但著名蘋果分析師郭明錤認為，可摺疊iPhone最快要到2025年才能面世。

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郭明錤表示，蘋果正在積極測試一款配備9英寸可摺疊OLED顯示屏，其像素密度（PPI）介乎於iPhone和iPad之間。而且該產品‌‌將採用銀納米線觸控解決方案（silver nanowire touch solution），預計能為蘋果在可摺疊設備市場創造長期的競爭優勢。

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但郭明錤認為，蘋果可折疊產品的開發初期會集中在中型產品上，然後是具有更大顯示屏的產品，最後才擴展到像iPhone一類的小型產品，因此他修改了去年對可摺疊iPhone將於2024年面世的預測，改稱該產品最快要到2025年才會發售。他還說，蘋果的第一款可摺疊產品可能是iPhone和iPad的混合體，或者是可摺疊的iPad。

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責任編輯：陳卓賢