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【新iPhone】摺疊iPhone預測有變　郭明錤：最快2025年才能面世

科技 11:12 2022/04/04

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郭明錤表示，蘋果正在積極測試一款配備9英寸可摺疊OLED顯示屏。（MacRumors官網截圖）

三星（Samsung）在 2019 年和 2020 年，已分別推出首款可摺疊智能手機Galaxy Fold和Galaxy Flip Z。競爭對手蘋果（Apple）近年也在這方向努力研發，但著名蘋果分析師郭明錤認為，可摺疊iPhone最快要到2025年才能面世。

【蘋果動向】為新iPad、MacBook鋪路　蘋果夥LG Display研可摺疊OLED顯示屏

郭明錤表示，蘋果正在積極測試一款配備9英寸可摺疊OLED顯示屏，其像素密度（PPI）介乎於iPhone和iPad之間。而且該產品‌‌將採用銀納米線觸控解決方案（silver nanowire touch solution），預計能為蘋果在可摺疊設備市場創造長期的競爭優勢。

【蘋果動向】專攻中小企客戶　蘋果於美國推出訂閱服務

但郭明錤認為，蘋果可折疊產品的開發初期會集中在中型產品上，然後是具有更大顯示屏的產品，最後才擴展到像iPhone一類的小型產品，因此他修改了去年對可摺疊iPhone將於2024年面世的預測，改稱該產品最快要到2025年才會發售。他還說，蘋果的第一款可摺疊產品可能是iPhone和iPad的混合體，或者是可摺疊的iPad。

蘋果最新5G手機iPhone SE（第三代）正式開賣，被譽為「小野獸」的新iPhone SE到底有哪些強勁功能？本報記者就搶先上手試玩！

責任編輯：陳卓賢

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