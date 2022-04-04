【友邦績佳】AIA CEO馮偉昌：聚焦本地年輕人與高淨值客戶市場　推架構重整精簡職級不削人手

▲ 友邦香港及澳門首席執行官馮偉昌指，AIA將聚焦本地年輕人與高淨值客戶市場。

即使中港未能通關，友邦（AIA）香港去年仍錄37％新業務價值增長，去年初上任的友邦香港及澳門首席執行官馮偉昌透露，去年績佳下集團向員工派發了不錯的花紅，而集團今年亦未有鬆懈，不僅推動內部大型架構重整計劃等新嘗試，也將聚焦本地年輕人與高淨值客戶市場。

強調重視本地客

馮偉昌透露，架構重整下友邦香港原有共9層架構將精簡至5層，當中包括將幾個細小團隊合併為較大團隊，以及調整個別崗位員工數目，但未有因此縮減整體人手。他指，架構重整有助建立一個更簡單快速有聯繫的機構，因每位員工的負責範疇有所增加，措施令他們發展空間更大之餘，亦可獲更大賦權更快地作出決定。

內地訪客是友邦香港一大重要客源，但馮偉昌強調集團未有忽視本地客，低息環境下去年本地市場單是投連險銷售已取得約150％增長。展望今年，他對業務增長仍有信心，指本地市場存在很多結構性動力，如老齡化下的退休保障、醫療通脹下之醫保需求等。

長遠而言，友邦香港擬加強聚焦年輕人與高淨值客戶，馮偉昌直言這兩個保險市場未獲充份服務（underserved）。剛投身社會的年輕人保險預算或需要有限，集團願與年輕人一同成長，推出可負擔的危疾產品與價格具競爭力的自願醫保（VHIS）。友邦又瞄準擁有100至500萬美元自由資產的客群，馮偉昌認為這群客戶在財富管理外也有健康、財富傳承方面的需要，而集團早已透過與醫療及法律等方面專家合作，為客戶提供配套服務，以滿足有關需要。

針對內地險企服務缺口

談到內地訪客來港投保，馮偉昌預期中港通關後內地客投保需求將回歸，但承認內地險企目前某些服務配套甚至可能較香港保險公司來得好。「封關兩年內地保險公司很多事情可能已在catch up（跟上）。」他解釋，惟針對高端客戶群的高端醫療與投資理財保障，如外幣保險單，內地保險公司則未必做到，而友邦則可提供這類產品。

加入壽險業逾25年的馮偉昌，曾任集團泰國首席執行官及廣東省分行總經理。他表示，過去在外工作時也曾因習俗不同而有不習慣的時候，如廣州分公司員工曾為迎接他到訪舉辦紅地毯歡迎儀式，令他深深感受到兩地文化差異，歡迎儀式雖出於員工對自己的尊重，但他認為自己的角色其實是推動員工工作，故員工不應太著重階級觀念。不過，無論在甚麼地方工作，馮偉昌指成功要素都是建立人與人之間的互信，並將他人利益置於自己利益之上。

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記者：余倩敏