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【蘋果動向】為新iPad、MacBook鋪路　蘋果夥LG Display研可摺疊OLED顯示屏

科技 10:34 2022/04/04

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蘋果正與LG Display合作，為未來的iPad和MacBook機型，開發可摺疊的OLED顯示屏和超薄蓋板玻璃。（MacRumors官網截圖）

蘋果（Apple）以輕觸式屏幕（Touchscreen）設計開啟了智能產品系列的盛世時代，而作為下一個熱潮亮點的可摺疊屏幕，更成為蘋果接下來的設計重點目標。據外媒《The Elec》報道，蘋果正與LG Display合作，為未來的iPad和MacBook機型，開發可摺疊的OLED顯示屏和超薄蓋板玻璃。

【蘋果動向】專攻中小企客戶　蘋果於美國推出訂閱服務

將使用超薄蓋板玻璃

報道指，該顯示屏將使用超薄的蓋板玻璃，而不是目前大多數可摺疊顯示屏所使用的聚酰亞胺（polyimide），而且既適用於MacBook，也適用於iPad。

【Apple】用戶反映iPhone更新後太耗電　蘋果急釋出iOS 15.4.1

蘋果分析師Ross Young也提到，蘋果正研發20吋的可摺疊MacBook，作為旗下全新的產品類別。該產品可以一物二用，摺疊時能作為具有屏幕鍵盤（on-screen keyboard）的MacBook使用，展開時則能將整個產品變為大型顯示屏，並能使用外部鍵盤。

具備4K　最快2026年面世

Young補充說，這產品將具有4K或更高的分辨率，但預計發售時間或要等到2026年。

事實上，LG Display近年在可摺疊OLED顯示屏方面發展迅速，除了為聯想（Lenovo）ThinkPad X1 Fold提供13.3吋顯示屏外，也將在今年向惠普（HP）提供17吋的可摺疊4K OLED顯示屏。

蘋果最新5G手機iPhone SE（第三代）正式開賣，被譽為「小野獸」的新iPhone SE到底有哪些強勁功能？本報記者就搶先上手試玩！

責任編輯：陳卓賢

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