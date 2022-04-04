NAMI在2022日內瓦國際發明展中獲得17個獎項

NAMI 研發的技術在2022日內瓦國際發明展中共獲得17 面獎牌，包括7金及10銀，其中1面金牌更是最高榮譽的評判特別嘉許金牌。



評判特別嘉許金牌

• 提高安全性和性能的無隔膜電池

無隔膜鋰離子電池在電極表面塗布了突破性的超薄納米纖維塗層，代替傳統聚烯烴隔膜，在能量密度、循環和倍率方面改善電池的性能和安全性，比市場上其他產品優勝。

金牌

• 結合納米技術和人工智能的再生橡膠瀝青

納米再生橡膠技術結合人工智能，可以循環再用更多的廢棄橡膠，在鋪路過程中降低能耗，且提高路面的性能，同時通過AI技術實現路面性能的準確預測。

• 導熱和電磁波屏蔽雙功能導熱墊

此石墨導熱墊兼備高導熱和電磁波吸收/反射性能，可解決高功率密度芯片的散熱，和電磁波在 5G 高頻段傳輸的信號干擾問題。

• 用於可折疊電子顯示器的柔性、透明且超強的塗層

此透明的塗覆層，具有玻璃般的硬度（9H ）和塑料般的柔韌性（可折叠高達50萬次），適用於不同基材如可折叠觸摸屏、屏幕保護膜、高硬度墨水及防刮木料等。

• 採用原位交聯固化聚合物固態電解質的安全高能量密度鋰金屬電池

可擴展 Ah 級金屬鋰電池，採用原位交聯固化聚合物-陶瓷複合固態電解質和4.5V正極，具有350Wh/kg的能量密度，循環壽命長且安全性高。

• 用於完全可生物降解的ASTM F2100 3級外科口罩的可紡複合納米纖維材料

此創新的可生物降解混合複合材料，在製造納米纖維的無毒溶劑中具有高溶解度，用於生產可完全生物降解的 ASTM F2100 3 級外科口罩，以減少塑料污染。

• 用於微生物群友好、防污嬰兒產品的斥菌矽膠

此無毒矽膠具生物安全及超過99%持久斥菌功效，即使在270次洗滌循環後仍能保持良好的防污功能。與傳統可釋出的殺菌劑相比，這種新材料不會引發抗藥性，亦不會因殺滅有益微生物來擾亂微生物群的平衡。



銀牌

• 為玻璃幕牆提供卓越保護的自發泡塗層系統

自發泡塗層系統，為玻璃建材提供全面的臨時性保護，具有優異的防水和防火性能。在使用18個月後亦可輕鬆完全移除，可降低施工期間更換損壞玻璃外牆的成本。



• 採用板載芯片設計的以人為本照明

一種具有先進演算法和透過手機控制使用的LED設備，通過調節適當的照明光譜和強度來增強晝夜節律，從而安全地控制褪黑激素的分泌，提高用家的生活質素。



• 預防運動損傷的速率響應智能繃帶

此智能繃帶能於彈性和非彈性模式之間智能切換，確保正常活動中的動作靈活性，亦防止關節在高速扭動下受傷，在保持關節靈活性的同時，具有出色的預防作用，避免運動損傷。



• 用於羊毛服裝的可持續防起毛球納米塗層

用於羊毛服裝的綠色高性能納米塗層，防起毛球性能達最高級別的第5等級，纖維在穿著和洗滌過程中的損失程度小，並保持羊毛服裝的柔軟度和色牢度，延長產品的使用壽命。



• NAMI 納米海綿材料提供永久病毒和細菌防護

用作綠色天然洗滌劑，可在整個產品使用壽命期內保護服裝免受新冠病毒及其他病毒、細菌、異味和洗滌過程的侵害。在多達30次的家庭洗滌後，對新冠病毒的滅活率仍保持超過99.9%以上，且方便應用於紡織品和成衣。



• 用於保護和增強咖啡豆研磨刀片鋒利度的堅硬非晶金屬塗層

此在不銹鋼上的非晶態金屬塗層是業內首次應用於咖啡研磨，能大幅増強研磨刀片的硬度、鋒利度和韌性，延長使用壽命，磨出更幼細的咖啡粉，保留咖啡的原味，同時更柔滑、濃郁。



• 用於食品紙包裝的無氟疏水/疏油納米屏蔽塗層

此納米屏蔽塗層可替代傳統不可生物降解和具毒性的PFAS，通過改性可生物降解聚合物和納米顆粒的成分優化開發而成，具有良好分散性，相互作用形成交聯鍵，可防止水和油在食品紙包裝上的擴散和滲透。



• 實現可生物降解含再生物料及常規塑料的綠色經濟添加劑

具有嶄新生物材料配方的添加劑，僅需於傳統塑料中加入少許份量（1-5%質量百分比），便能吸引有效的微生物以加速塑料的生物降解過程。使用這種添加劑的可生物降解材料是現時唯一一種與現有回收塑料兼容且不會影響質量的材料。



• 平衡皮膚微生物群的活化益生菌系統

注入活化益生菌系統的護膚產品，能夠通過可定植的益生菌活菌來恢復皮膚微生物群的平衡。益生菌被多層納米塗層包裹並處於休眠狀態，在與生物活性釋放介質接觸時才在皮膚上恢復活力，方便用於日常護膚程序，且功效卓越。



• 用於紙包裝的抗病毒和抗菌微生物刺穿技術

用於紙包裝產品的防污殺菌光油，利用微生物刺穿技術，能殺死超過99.9%微生物，不含可釋出殺菌劑，並具有自清潔特性，可防止微生物碎屑的積聚，確保功效持久。



(特約)