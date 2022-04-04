光大集團駐港企業捐贈1200萬港元 助力香港抗疫

香港爆發第五波新冠疫情以來，香港經濟發展、社會民生受到很大衝擊。目前疫情防控仍處於攻堅階段。



大疫無情，人間有愛。過去兩個月，光大集團駐港企業一直在行動，積極關愛社區、服務社區，已捐贈10萬餘個口罩、3萬多套快速檢測劑、上千盒連花清瘟等價值約100萬港元的抗疫物資，派出義工隊伍十餘次，大力支持特區政府抗疫。



光大集團駐港企業於4月1日下午向全港社區抗疫連線捐贈1200萬港元並舉行捐贈儀式，全力支持香港抗疫。捐款將專項用於香港舊樓消毒清潔、購置快速檢測劑、防護服、藥品等防疫物資，支持義工、車輛後勤保障工作，支援全港各區一線抗疫人員及有需要人士特別是基層長者、青少年和低收入困難群體抗疫防疫工作和疫後紓困項目。

▲ 中國光大集團駐港企業向全港社區抗疫連線捐贈1200萬港元

中國光大集團有限公司執行董事、總裁黃海清表示，光大發祥於香港，40年來與香港社會同呼吸共命運，有著深厚的愛國愛港情懷。光大集團堅決落實習近平主席關於香港抗疫工作的重要指示精神，積極踐行央企責任擔當，此次捐贈1200萬港元，希望能夠為香港基層市民送去愛心與溫暖，為香港抗疫貢獻光大力量。光大集團駐港企業願意在香港社會民生和經濟金融領域提供更多服務，為香港發展做出更大貢獻。

香港民政事務局署理局長陳積志致辭表示，第五波疫情仍然嚴峻，特區政府的抗疫團隊正動員一切力量及資源，全力以赴做好壓制疫情工作。他感謝光大集團駐港企業以履行社會責任為已任，貫徹落實習主席重要指示精神，主動擔當、慷慨解囊，派出人力物力支持特區政府抗疫工作，相信在全港各界的齊心努力下，香港定會戰勝疫情。

香港中國企業協會副會長兼總裁張夏令致辭中表示，光大長期大力支持中企協工作，活躍在香港社會工作領域，秉承含弘光大宗旨，在積極服務香港社區，與香港社會共渡時艱等方面發揮重要作用，體現光大作為重要在港中資企業的責任擔當以及對香港社會的深厚感情。

▲ 香港中國企業協會副會長兼總裁張夏令致辭

全港社區抗疫連線總召集人陳振彬表示，感謝光大集團駐港企業對全港抗疫連線的信任和大力支持，承諾會善用社會各界捐出的每分每毫，用作全港各區的抗疫工程，發揮「同心抗疫 關愛社區」的精神，讓香港早日重回正軌。

香港中聯辦協調部副部長張強、中國光大控股有限公司董事長趙威、中國光大銀行香港分行行長陳林龍、光銀國際投資有限公司行政總裁王晶、中國光大證券國際有限公司行政總裁李明明、中國光大環境（集團）有限公司總裁助理李昌富出席捐贈儀式。



(特約)