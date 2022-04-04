多元資產配置啟發抗通脹投資新思維

踏入2022年第二季，全球市場面臨的風險有增無減。我們認為，在眾多風險因素中，投資者應尤其留意通脹，因為通脹將削弱購買力。通脹高企、波動升溫且不穩定的市場環境，亦考驗投資者是否具備部署多元化資產、平衡風險與回報的能力。

通脹高企為資產配置帶來挑戰

通脹持續升溫往往會令資金的價值相對下降，從而削弱購買能力以及投資回報。對於依賴定額資金生活的退休人士，通脹高企將會蠶食他們的積蓄，更可能導致生活質素逐漸下降。

投資者或須承認，通脹高企料將持續更長一段時間。美國今年1月及2月的消費者價格指數均創40年新高，引發市場高度關注和憂慮。另外，鑑於衝突地區是全球能源和糧食的重要供應基地，隨著局勢的發展，後果可能影響深遠，令全球增長受壓，並進一步加劇通脹。

從多元資產的角度，配置對通脹敏感的資產是應對通脹風險的策略之一。我們認為，投資於大宗商品産商以及房地產公司的「實物資產股票（Real Assets Equities）」，對通脹的敏感度可能高於傳統的通脹掛鈎債券。

雖然傳統的通脹掛鈎債券由政府擔保，回報相對穩定，但對通脹意外變化的反應較弱，僅有助於保本。實物資產股票則能利用較通脹掛鈎債券更低的資本配置，達致抗通脹的目標。而與股票市場相比，我們認為實物資產股票能更有效應對高通脹或通脹攀升的情況。

週期性的價值股更具吸引力

受通脹高企和聯儲局更激進的立場影響，股市在今年初走勢不振，而隨著烏克蘭地緣政治問題的加劇，市況或將更加不穩。值得注意的是，在抛售潮之下，增長股的表現持續落後，而它們在避險環境下往往被視為更具防守力。增長股的估值已有所降低，但仍然偏貴，受利率上升和盈利放緩的影響，增長股或將繼續受壓。

與此同時，更具週期性的價值股的表現相對較佳，能源股帶來最大正面回報，其在羅素1000價值指數的佔比達15%，而截至2022年2月28日，其升幅超過30%。雖然價值股仍具吸引力，但亦受到週期性利好因素減少和地緣政治風險升溫影響。

雖然隨著全球經濟活動重啟，經濟料將保持穩健，但股票估值高企、央行加快撤回刺激措施、企業盈利增長轉趨正常、通脹前景惡化以及地緣政治風險仍是投資者不容忽視的五大下行風險，其中更加嚴峻的通脹問題或是最重要的風險。投資者需要審慎佈局，以降低下行風險為重點，建構多元化資產的組合，方能有效應對動蕩的市場環境。