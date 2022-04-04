【港股市況】恒指高開187點　美團升近3%、騰訊升逾2%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

港股今早高開近200點。恒生指數開報22227點，升187點。科指升1.8%，報4606點。美團 （03690） 升近3%；騰訊 （00700） 升逾2%；阿里巴巴 （09988） 升0.8%。

財經日誌：

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即市走勢：

【09：54】ATM分別升逾2%；京東 （09618） 升逾4%。

【09：53】港股早段反覆升近200點，報22236點，升196點。

【09：46】金融股逆市偏軟，滙豐 （00005） 跌近0.4%；友邦 （01299） 跌0.5%。

【09：43】比亞迪 （01211） 升逾4%，高見236.2元。比亞迪上月新能源汽車產量為106658輛；銷量為104878輛，一季度累計銷量按年增長423%。

【電動車】比亞迪一季度新能源汽車銷量增長超過400%

【比亞迪1211】比亞迪宣布停止燃油整車生產 未來專注純電及混動汽車

【09：39】Hyperbeast （00150） 早段升幅擴大至33%，高見1.15元。

【09：36】【中美金融戰】中國據報允美國檢視大部分中概股所有審計底稿 第二上市股普升、嗶哩嗶哩百度升逾4%

【09：26】【新冠疫苗】石藥開市彈6% mRNA新冠疫苗獲批進行臨床試驗、已可滿足大規模產能供應需求

【09：22】恒生指數開報22227點，升187點。科指升1.8%，報4606點。美團 （03690） 升近3%；騰訊 （00700） 升逾2%；阿里巴巴 （09988） 升0.8%。

【09：13】期指開報22222點，升196點。

【09：05】恒指黑期升約190點，報22191點；道指期貨跌67點，報34751點。

【09：04】【內房危機】花樣年出售新加坡住宅項目公司 料售後收益約2200萬港元

【08：43】【SPAC】Hypebeast將通過與SPAC合併 香港、納斯達克交易所雙重上市

【08：06】【內房危機】恒大海花島39棟樓行政覆議據報由拆除變沒收

【07：46】【醫美股】醫思健康於中環馮氏大廈開設共7層之新旗艦中心

【07：45】【生科股】歌禮製藥：已向香港遞交利托那韋上市許可申請

【07：45】港股ADR收報22079點，升39點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報54.28元，較港收市價低0.07元或0.1%。騰訊 （00700） ADR折合報384.98元，較港收市價高6.18元或1.6%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報107.92元，較港收市價低1.78元或1.6%。

更多港股ADR及中概股報價：

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【07：30】美國3月非農新增職位增加43.1萬個，首季累計增加近170萬個職位，且失業率降幅優於預期，支持儲局在未來幾個月更大力度加息及收水，同時美債孳息曲線再現倒掛預示衰退，美股上周五反覆，尾段回升。道指收市升139點，報34818點；標指升15點，報4545點；納指升40點，報14261點。

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責任編輯：梁浩碩