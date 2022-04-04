【港股夜期】恒指收企22500關　夜期低水（不斷更新）

港股千億成交挾高逾400點，收企22500點，夜期跌28點低水。恒生指數今早高開187點，其後走勢反覆向好，午後升逾400點，恒生指數收報22502點，升462點，成交1028億元。科指升5.4%，報4769點。美團 （03690） 、京東 （09618） 升逾7%；阿里巴巴 （09988） 升逾3%；比亞迪 （01211） 升逾8%；碧桂園服務 （06098） 升逾16%。

即市數據：

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焦點新聞：

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【大行看法】瑞銀：MSCI香港指數今明兩年每股盈利增長預測8%至11% 看好本地銀行股、高息股及通關受惠股

即市走勢：

【20：37】夜期跌28點

【17：58】夜期升66點，報22540點，高水38點

【16：10】恒生指數收報22502點，升462點，成交1028億元。科指升5.4%，報4769點。美團 （03690） 、京東 （09618） 升逾7%；阿里巴巴 （09988） 升逾3%；比亞迪 （01211） 升逾8%；碧桂園服務 （06098） 升逾16%。

【16：00】恒生指數U盤前升449點，報22489點。

【15：45】【抗疫概念股】多隻內地抗疫概念股熱炒 開拓藥業曾升逾四成

【15：22】港股尾市升約400點，報22439點。

【14：59】嗶哩嗶哩 （09626） 升幅擴大至13%，高見240.8元。

【14：41】【ETF】陸金所香港聯同四基金公司推指定ETF交易優惠

【14：17】開拓藥業 （09939） 升逾31%，高見13.8元。

【14：06】恒指升約445點，報22484點；科指升5.2%，報4761點。

【13：52】比亞迪 （01211） 午後升7%，高見241.6元。

【13：42】恒指最新升404點，報22444點；科指升4.7%，報4735點。

【13：35】京東 （09618） 升幅擴大至近8%；美團 （03690） 最新升6%。

【13：32】大市升幅擴大至近400點，報22422點，升382點。

【13：23】中海外 （00688） 升逾6%；潤地 （01109） 升2%；碧桂園 （02007） 、雅居樂 （03383） 升逾8%；金茂 （00817） 升兩成。

【13：18】京東 （09618） 升逾7%，美團 （03690） 升逾4%，大市最新升約325點，報22364點。

【13：04】京東 （09618） 午後升逾6%；美團 （03690） 升逾3%；阿里巴巴 （09988） 升2%；騰訊 （00700） 升逾1%。

【13：02】港股午後初段升約280點，報22319點。

【12：19】【林鄭不連任】林鄭：北部都會區、明日大嶼具延續性 本地地產股靠穩

【12：00】恒生指數半日升274點，報22313點，成交504億元。科指升近3%，報4659點。科技、內房股造好，嗶哩嗶哩 （09626） 升一成；中海外 （00688） 升逾6%；京東 （09618） 、比亞迪 （01211） 升5%。

【11：42】港股中午收市前升約270點，報22310點。

【11：16】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 升3%；騰訊 （00700） 升近2%。

【11：16】【內房危機】內房股假期前爆發 碧桂園升7%、龍光新城飆近兩成

【11：06】比亞迪 （01211） 升幅擴大至逾5%，高見237.4元。

【11：02】大市升幅擴大至近300點，報22332點，升293點，科指升3%，報4661點。

【10：59】【友邦績佳】AIA CEO馮偉昌：聚焦本地年輕人與高淨值客戶市場 推架構重整精簡職級不削人手

【10：54】平保 （02318） 升近4%；國壽 （02628） 升逾1%。

【10：51】嗶哩嗶哩 （09626） 升幅擴大至一成，高見235元。

【10：38】萬科 （02202） 的萬物雲空間科技遞交上市申請，股價今早升一成，高見21元。

【新股IPO】萬物雲遞上市申請、去年收入增三成 萬科：H股股東將獲保證配額（第二版）

【10：34】美團 （03690） 升逾3%；阿里巴巴 （09988） 升逾2%；騰訊 （00700） 升近2%。

【10：29】大市最新升約230點，報22272點；科指升2.6%，報4643點。

【10：25】嗶哩嗶哩 （09626） 升逾8%；快手 （01024） 升3%；網易 （09999） 升逾4%；百度 （09888） 升逾5%。

【10：20】建行 （00939） 跌0.2%；工行 （01398） 跌0.4%；中行 （03988） 、農行 （01299） 跌0.3%。

【10：17】復星醫藥 （02196） 股價造好，升8%高見42.3元。

【10：14】李寧 （02331） 、安踏 （02020） 跌逾1%；特步 （01368） 跌0.7%。

【10：12】金界控股 （03918） 首季EBITDA（除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利）為6050萬美元，按季增83.3%，股價升逾2%，高見7.29元。

【柬埔寨博彩】金界控股首季EBITDA按季飆八成 日均博彩淨收入107.8萬美元按季多三成

【10：05】歌禮製藥 （01672） 升幅擴大至逾17%，高見6元。

【10：02】大市升幅收窄至約100點，報22142點，升102點。科指升2.1%，報4619點。

【10：01】理想汽車 （02015） 升5%；蔚來 （09866） 升近4%；小鵬汽車 （09868） 升逾4%。

【電動車】理想汽車預告本月發布新車、股價升逾5% 小鵬3月交付量按年升2倍

【09：54】ATM分別升逾2%；京東 （09618） 升逾4%。

【09：53】港股早段反覆升近200點，報22236點，升196點。

【09：46】金融股逆市偏軟，滙豐 （00005） 跌近0.4%；友邦 （01299） 跌0.5%。

【09：43】比亞迪 （01211） 升逾4%，高見236.2元。比亞迪上月新能源汽車產量為106658輛；銷量為104878輛，一季度累計銷量按年增長423%。

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【比亞迪1211】比亞迪宣布停止燃油整車生產 未來專注純電及混動汽車

【09：39】Hyperbeast （00150） 早段升幅擴大至33%，高見1.15元。

【09：36】【中美金融戰】中國據報允美國檢視大部分中概股所有審計底稿 第二上市股普升、嗶哩嗶哩百度升逾4%

【09：26】【新冠疫苗】石藥開市彈6% mRNA新冠疫苗獲批進行臨床試驗、已可滿足大規模產能供應需求

【09：22】恒生指數開報22227點，升187點。科指升1.8%，報4606點。美團 （03690） 升近3%；騰訊 （00700） 升逾2%；阿里巴巴 （09988） 升0.8%。

【09：13】期指開報22222點，升196點。

【09：05】恒指黑期升約190點，報22191點；道指期貨跌67點，報34751點。

【09：04】【內房危機】花樣年出售新加坡住宅項目公司 料售後收益約2200萬港元

【08：43】【SPAC】Hypebeast將通過與SPAC合併 香港、納斯達克交易所雙重上市

【08：06】【內房危機】恒大海花島39棟樓行政覆議據報由拆除變沒收

【07：46】【醫美股】醫思健康於中環馮氏大廈開設共7層之新旗艦中心

【07：45】【生科股】歌禮製藥：已向香港遞交利托那韋上市許可申請

【07：45】港股ADR收報22079點，升39點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報54.28元，較港收市價低0.07元或0.1%。騰訊 （00700） ADR折合報384.98元，較港收市價高6.18元或1.6%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報107.92元，較港收市價低1.78元或1.6%。

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【07：30】美國3月非農新增職位增加43.1萬個，首季累計增加近170萬個職位，且失業率降幅優於預期，支持儲局在未來幾個月更大力度加息及收水，同時美債孳息曲線再現倒掛預示衰退，美股上周五反覆，尾段回升。道指收市升139點，報34818點；標指升15點，報4545點；納指升40點，報14261點。

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責任編輯：梁浩碩