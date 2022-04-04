【ET一周開倉】中信証券（06030）、領展（00823）、蘋果（AAPL.US） 股市 11:44 2022/04/04 分享： 每周首個交易日，做好一周投資部署！《ET一周開倉》本周精選2隻港股，及跟進1隻美股買賣策略，分別為：中信証券 （06030） 、領展 （00823） 、蘋果（美：AAPL）→【即睇買賣策略】 3隻股份於推介日（2022年4月4日）的前收市價： 中信証券 （06030） ：18.34元 領展 （00823） ：67.65元 蘋果（美：AAPL） ：174.31美元 ***周五為你埋單計數*** *每星期首個交易日《開市追揸沽》為你看通形勢，做好一周部署* 欄名 : ET一周開倉 相關文章 【開市追揸沽】中概股陰霾即將消除？疫後復甦股有邊啲（附time code） 今日 【開市追揸沽】中概股陰霾即將消除？疫後復甦股有邊啲（附time code） 【ET一周開倉】中海油（00883）、中移動（00941）、Block（SQ.US） 今個星期埋單計數 2022/04/01 【ET一周開倉】中海油（00883）、中移動（00941）、Block（SQ.US） 今個星期埋單計數 【ET一周開倉】騰訊（00700）、中國建築（03311）、Travelers（美：TRV） 今個星期埋單計數 2022/03/25 【ET一周開倉】騰訊（00700）、中國建築（03311）、Travelers（美：TRV） 今個星期埋單計數 【ET一周開倉】長江基建（01038）、中電（00002）、United States Oil Fund LP（USO.US） 今個星期埋單計數 2022/03/18 【ET一周開倉】長江基建（01038）、中電（00002）、United States Oil Fund LP（USO.US） 今個星期埋單計數 【ET一周開倉】中國電力（02380）、建設銀行（00939）、SoFi（SOFI.US） 今個星期埋單計數 2022/03/11 【ET一周開倉】中國電力（02380）、建設銀行（00939）、SoFi（SOFI.US） 今個星期埋單計數 你可能感興趣 【開市追揸沽】中概股陰霾即將消除？疫後復甦股有邊啲（附time code） 今日 10:56 【開市追揸沽】中概股陰霾即將消除？疫後復甦股有邊啲（附time code） 【ET一周開倉】中海油（00883）、中移動（00941）、Block（SQ.US） 今個星期埋單計數 18:41 2022/04/01 【ET一周開倉】中海油（00883）、中移動（00941）、Block（SQ.US） 今個星期埋單計數 【ET一周開倉】騰訊（00700）、中國建築（03311）、Travelers（美：TRV） 今個星期埋單計數 18:32 2022/03/25 【ET一周開倉】騰訊（00700）、中國建築（03311）、Travelers（美：TRV） 今個星期埋單計數 最新專欄文章 更多 【ET一周開倉】中海油（00883）、中移動（00941）、Block（SQ.US） 今個星期埋單計數 2022/04/01 【ET一周開倉】中海油（00883）、中移動（00941）、Block（SQ.US） 今個星期埋單計數 【ET一周開倉】騰訊（00700）、中國建築（03311）、Travelers（美：TRV） 今個星期埋單計數 2022/03/25 【ET一周開倉】騰訊（00700）、中國建築（03311）、Travelers（美：TRV） 今個星期埋單計數 【ET一周開倉】長江基建（01038）、中電（00002）、United States Oil Fund LP（USO.US） 今個星期埋單計數 2022/03/18 【ET一周開倉】長江基建（01038）、中電（00002）、United States Oil Fund LP（USO.US） 今個星期埋單計數 【ET一周開倉】中國電力（02380）、建設銀行（00939）、SoFi（SOFI.US） 今個星期埋單計數 2022/03/11 【ET一周開倉】中國電力（02380）、建設銀行（00939）、SoFi（SOFI.US） 今個星期埋單計數 【ET一周開倉】中電（00002）、中國建築（03311）、Nu Holdings Ltd.（NU.US） 今個星期埋單計數 2022/03/04 【ET一周開倉】中電（00002）、中國建築（03311）、Nu Holdings Ltd.（NU.US） 今個星期埋單計數 收租股 Apple 蘋果（Apple，美：AAPL） 中信証券（06030） 領展房產基金（00823） 個股分析 宏觀分析 市況分析 技術分析 美元