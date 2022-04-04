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【ET一周開倉】中信証券（06030）、領展（00823）、蘋果（AAPL.US）

股市 11:44 2022/04/04

分享：

每周首個交易日，做好一周投資部署！《ET一周開倉》本周精選2隻港股，及跟進1隻美股買賣策略，分別為：中信証券 （06030） 、領展 （00823） 、蘋果（美：AAPL）→【即睇買賣策略】

3隻股份於推介日（2022年4月4日）的前收市價：

  • 中信証券 （06030） ：18.34元
  • 領展 （00823）  ：67.65元
  • 蘋果（美：AAPL） ：174.31美元

***周五為你埋單計數***

*每星期首個交易日《開市追揸沽》為你看通形勢，做好一周部署*

欄名 : ET一周開倉

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