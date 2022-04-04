【開市追揸沽】中概股陰霾即將消除？疫後復甦股有邊啲（附time code）

中美金融戰似見曙光，中證監讓步修法，允許境外上市的中企向美國證交會（SEC）提供審計數據，不再堅持現場檢查由內地監管機構主導；本地新冠肺炎確診個案數字直線下滑，至昨天單日確診宗數低於4000宗，防疫措施有望於4月21日放寬。中概股退市危機即將消退？疫情復甦股有炒作？耀才證券研究部經理譚智樂（Arnold）今早9時於《開市追揸沽》為你分析市況，兼推介第二季潛力板塊。

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00：52 - 港股今日焦點速覽

01：27 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現

03：12 - 亞太股市早段市況速報

03：37 - 美國就業數據速報+美股第一季回顧

05：03 - 美國就業數據解讀：數據對美國聯儲局是好事 預料5月加息半厘機會大

06：38 - 美國經濟放緩是大趨勢 料美國聯儲局加息10年來史無前例地激進

07：17 - 債息倒掛解讀 美國經濟是放緩抑或衰退？

07：56 - 美股預料未會深度調整 通脹、滯脹威脅仍存在

08：33 - 第二季博美股最壞時間已過 看法偏向審慎

09：08 - 港股短綫跑贏美股？ 勿輕視美股突如其來風險因素

10：25 - 港股上日市況速覽+北水盤路

11：07 - 港股短綫走勢樂觀 整固期間穩步向上、浪高於浪

13：16 - 現市況短綫勿估頂 有條件靠分注吸納跑贏大市

13：30 - 港股短綫有望突破22400點 至少等重上50天綫才造淡、料要長捱

15：51 - 第二季港股策略：短綫3個月內難玩 現階段為長綫投資收集期

18：04 - 現階段策略上分注吸納 4至6月逐個月分注買入

19：20 - 中證監讓步 中概股風暴博最壞時間已過？

20：21 - 中美經濟增長齊放緩 中美金融戰難硬憾

21：45 - 高風險高回報中概股：滴滴出行（DIDI.US）、金山雲（KC.US）

22：05 - 阿里巴巴（BABA.US）或有轉機

22：21 - 中概股短炒宜食糊、博升穿下降軌 中長綫揀大股

23：30 - 港股開市前市況速報

24：02 - 港股第二季升上24000至25000點已不錯 報仇要等至少1年以上

25：05 - 分散投資策略：建倉資金少於30至50萬 買指數FL二南方恒指 （07200） 或盈富基金 （02800）

26：00 - 資金50萬元以上才有條件做分注吸納

26：10 - 轉倉揀能源股、至少佔倉位兩成 揀中海油 （00883） 、中國神華 （01088）

27：34 - 油價高企買電動車 買比亞迪 （01211） 、GX中國電車 （02845） 或造車新勢力

27：53 - 疫情復甦股必有、佔倉兩至三成 買本地收租股、航空股復星旅遊文化 （01992） 、同程旅行 （00780）

28：40 - 四成倉位買高風險板塊博反彈：騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988）

29：03 - 博內房股最壞時間已過 只宜博中海外 （00688） 、潤地 （01109） 、龍湖 （00960）

32：57 - 港股開市初段市況速報

33：20 - ET一周開倉：中信証券 （06030） 、領展 （00823） 、蘋果（AAPL.US）

40：29 - 觀眾問股：比亞迪 （01211） VS Tesla（TSLA.US） 長綫投資點揀？

42：23 - 可考慮造車新勢力小鵬汽車 （09868） 、理想汽車 （02015） 、蔚來 （09866） 不建議買吉利 （00175） 、長城 （02333）

45：05 - 觀眾問股：京東 （09618） VS 美團 （03690） 點揀？ 哪一個平台經濟較實在？

47：49 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 市底似乎轉強 現價買有冇機會贏？

50：28 - 觀眾問股：工商銀行 （01398） 5元買入短綫上望多少？

52：57 - 觀眾問股：友邦 （01299） 第二季前景點睇？ 可以吼位收集？

54：14 - 觀眾問股：信義能源 （03868） 可考慮買入？

55：21 - 觀眾問股：GX中國電車 （02845） 160元水平買入蝕錢 短綫3個月目標多少？

56：42 - 觀眾問股：阿里巴巴 （09988） 106元買入短期目標多少？

58：05 - 觀眾問股：中國重汽 （03808） 12.1元追入突然下跌會回升嗎？要減持？

59：31 - 港股開市初段市況速報

59：52 - 消息股：小鵬汽車 （09868） 、理想汽車 （02015） 、蔚來 （09866） 、太陽城 （01383）

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