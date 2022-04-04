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【新冠口服藥】歌禮製藥大彈15%　向香港遞交利托那韋上市許可申請

股市 10:26 2022/04/04

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【生科股】歌禮製藥：已向香港遞交利托那韋上市許可申請

歌禮製藥 （01672） 旗下新冠口服藥「利托那韋（Paxlovid）」口服片上月獲納中國新型冠狀病毒肺炎診療方案。歌禮製藥公布，已向香港遞交了利托那韋（100毫克薄膜衣片）上市許可申請。歌禮製藥股價今日大升15%，暫報5.87元，即市成交5690萬元。

歌禮製藥表示，3月15日，國家衛生健康委員會發布《新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第九版）》，將利托那韋片（Paxlovid）納入診療方案。近期，歌禮已將利托那韋口服片年產能進一步擴大至約5.3億片，以滿足國內和全球日益增長的潛在需求。

目前，歌禮擁有中國唯一通過生物等效性研究獲批上市的利托那韋口服片。歌禮利托那韋口服片於2021年9月獲中國國家藥品監督管理局批准上市。此外，歌禮已通過歐洲代理商向包括德、法、英等12個歐洲國家遞交了利托那韋（100毫克薄膜衣片）上市許可申請。

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責任編輯：梁浩碩

港股 歌禮製藥－B（01672）

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