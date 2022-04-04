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【新冠口服藥】歌禮製藥大彈近15%　向香港遞交利托那韋上市許可申請、浙江省完成首單銷售

股市 18:01 2022/04/04

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【生科股】歌禮製藥：已向香港遞交利托那韋上市許可申請

歌禮製藥 （01672） 旗下新冠口服藥「利托那韋（Paxlovid）」口服片上月獲納中國新型冠狀病毒肺炎診療方案。歌禮製藥公布，已向香港遞交了利托那韋（100毫克薄膜衣片）上市許可申請。歌禮製藥股價今日大升最多兩成，最終收市報5.81元，升14.2%，成交額1.61億元。

此外，公司在今日收市後公布，其經銷商浙江英特藥業已經協助完成利托那韋片在浙江省的首單銷售。

利托那韋片是多種針對病毒蛋白酶的口服抗病毒藥物的藥代動力學增強劑。國家衛生健康委員會，在3月15日發布《新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第九版）》，將利托那韋片（Paxlovid）納入診療方案。

近期，歌禮已將利托那韋口服片年產能進一步擴大至約5.3億片，以滿足國內和全球日益增長的潛在需求。

目前，歌禮擁有中國唯一通過生物等效性研究獲批上市的利托那韋口服片。歌禮利托那韋口服片於2021年9月獲中國國家藥品監督管理局批准上市。此外，歌禮已通過歐洲代理商向包括德、法、英等12個歐洲國家遞交了利托那韋（100毫克薄膜衣片）上市許可申請。

 

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責任編輯：梁浩碩

港股 歌禮製藥－B（01672）

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