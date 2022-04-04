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【ET財經早點1分鐘】恒指夜期升144點 美查中概股底稿或除障礙 儲行行長戴利撑美加息0.5厘

股市 06:41 2022/04/04

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中證監就內地企業境外上市的相關保密和檔案管理工作作出修訂，或給予美國監管機構查閱中概股公司全部底稿，移除一個關鍵障礙。

根據新修訂，境外監管機構在中國境內進行調查取證或開展檢查，應當通過跨境監管合作機制進行。中證監和有關主管部門依據雙多邊合作機制提供必要的協助。

港股上周五已低位反彈481點，夜期再升144點。不過，阿里巴巴美股仍低港股收市價近百分之二。

儲行行長戴利撑美加息0.5厘

三藩市聯儲銀行行長戴利表示，聯儲局在5月加息0.5厘的理由正在增強，包括通脹及勞動力市場緊張。戴利指出，如果想在美國找工作，可以立即找到。而且可能可以得到多份工作。但作為顧主則會很難找到員工並留住他們。

戴利認為儘早加息0.5厘是合適的

比亞迪首季銷量增4倍 停燃油車整車生產

比亞迪電動車銷量強勁，3月份新能源汽車銷量超過10萬輛，按年大升3倍，首季共賣出超過28萬輛，大升4倍。

比亞迪表示，公司致力打造低碳、環保的新能源汽車，用科技構建可持續發展的綠色明天，自3月起停止燃油汽車整車生產，專注純電動及插電式混合動力汽車業務。

欄名 : ET財經早點1分鐘

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通脹 美國 美國聯儲局 加息 阿里巴巴 美股 恒生指數

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【中美金融戰】富瑞：中概股審計爭議可被解決　拒絕外國監管機構索取政策已過時
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