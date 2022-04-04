【開市9點半】中國擬修訂境外上市保密規定　便利中美審計監管合作

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中概股審計爭議可望解決，移走港股向上的一大阻力。周六，中證監會同財政部、國家保密局、國家檔案局就修訂《關於加強在境外發行證券與上市相關保密和檔案管理工作的規定》公開徵求意見，釋放中美在審計監管合作的歷來積極信號。

針對跨境審計問題，中證監刪除原規定，有關現場檢查應以內地監管機構為主進行的條文，又表明支持企業自主選擇上市地。上周五，外電已引述消息，指中國正考慮讓美國監管人員有權限查閱大部分在美上市中資公司的所有審計底稿，消息刺激中概股在外圍急升。

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