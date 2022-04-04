  • 17°C
香港時間 : 2022404日 (一) 06:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【開市9點半】中國擬修訂境外上市保密規定　便利中美審計監管合作

股市 06:45 2022/04/04

分享：

    點擊圖片放大
    +8
    +7

中概股審計爭議可望解決，移走港股向上的一大阻力。周六，中證監會同財政部、國家保密局、國家檔案局就修訂《關於加強在境外發行證券與上市相關保密和檔案管理工作的規定》公開徵求意見，釋放中美在審計監管合作的歷來積極信號。

針對跨境審計問題，中證監刪除原規定，有關現場檢查應以內地監管機構為主進行的條文，又表明支持企業自主選擇上市地。上周五，外電已引述消息，指中國正考慮讓美國監管人員有權限查閱大部分在美上市中資公司的所有審計底稿，消息刺激中概股在外圍急升。

重點新聞

1.【中美金融戰】中證監發意見稿放寬跨境審計監管合作　支持企業自主選擇上市地

2.【中美金融戰】中國傳允美國檢視大部分中概股所有審計底稿

3.【中美金融戰】中證監確認曾通知會計師行預備中美聯合調查　稱中美審計諮詢進展順利

4.【一周前瞻】聚焦聯儲局3月議息紀要　評估加息半厘可能性

5.【比亞迪】比亞迪宣布停止燃油整車生產　未來專注純電及混動汽車

6.【電動車】比亞迪一季度新能源汽車銷量增長超過400%

7.【新股IPO】萬物雲遞上市申請、去年收入增三成　萬科：H股股東將獲保證配額

8.【女股神】Cathie Wood：債息倒掛下　聯儲局加息將是錯誤

9.【大行分析】摩根大通將蘋果及高通剔出關注名單　憂慮消費者需求放緩

上周五港股ADR及美股收市情況：

    點擊圖片放大
    +16
    +15

欄名 : 開市9點半

最新專欄文章 更多

【開市9點半】中石油盈利創7年最佳、現價股息率近7厘　中海油料首季多賺62%至89%
2022/04/01
【開市9點半】中石油盈利創7年最佳、現價股息率近7厘　中海油料首季多賺62%至89%
【開市9點半】內地擬為直播打賞金額設限　全綫內銀利潤增長一成、農行周息率8.5厘
2022/03/31
【開市9點半】內地擬為直播打賞金額設限　全綫內銀利潤增長一成、農行周息率8.5厘
【開市9點半】盈富基金換新經理人將降管理費　中行建行增派股息
2022/03/30
【開市9點半】盈富基金換新經理人將降管理費　中行建行增派股息
【開市9點半】晨星：監管疑慮緩和+中概股除牌風險緩解　列15隻中港首選股
2022/03/29
【開市9點半】晨星：監管疑慮緩和+中概股除牌風險緩解　列15隻中港首選股
【開市9點半】中石化先放榜加派息　上海半封城、上交所推30條疫情應急措施
2022/03/28
【開市9點半】中石化先放榜加派息　上海半封城、上交所推30條疫情應急措施
港股 中國概念股 審計 證監會 中國證監會

下一篇文章

【ET財經早點1分鐘】恒指夜期升144點 美查中概股底稿或除障礙 儲行行長戴利撑美加息0.5厘
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【阿里巴巴9988】蔣凡據報卸任淘寶法定代表人及董事長
【阿里巴巴9988】蔣凡據報卸任淘寶法定代表人及董事長
【中美金融戰】中證監發意見稿放寬跨境審計監管合作　強調減少敏感信息列入工作底稿　支持企業自主選擇上市地
【中美金融戰】中證監發意見稿放寬跨境審計監管合作　強調減少敏感信息列入工作底稿　支持企業自主選擇上市地
【恒指ADR+夜期】阿里美股轉低水　夜期升144點（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】阿里美股轉低水　夜期升144點（不斷更新）
【中美金融戰】中國據報允美國檢視大部分中概股所有審計底稿　滴滴升17%、阿里巴巴升近7%
【中美金融戰】中國據報允美國檢視大部分中概股所有審計底稿　滴滴升17%、阿里巴巴升近7%
【美元霸權】高盛警告：美元全球貨幣主導地位或遭撼動　憂慮重蹈英鎊上世紀覆轍
【美元霸權】高盛警告：美元全球貨幣主導地位或遭撼動　憂慮重蹈英鎊上世紀覆轍
【科技股女股神】Cathie Wood：債息倒掛下　聯儲局加息將是錯誤
【科技股女股神】Cathie Wood：債息倒掛下　聯儲局加息將是錯誤
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款