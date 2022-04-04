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【新股IPO】中資時裝平台SHEIN傳融資10億美元、估值或1000億美元　遠超Zara、H&M、Uniqlo

新股IPO 16:15 2022/04/04

分享：

SHEIN據報正籌備新一輪10億美元融資　估值或達1000億美元

中資快速時裝平台SHEIN早前數次傳出計畫赴美上市。據外電報道指，SHEIN正在籌劃進行新一輪的融資，目前正與潛在投資者進行談判，計畫集資10億美元，而據悉SHEIN在是次集資後，估值或可達1000億美元。

據報道指，有關集資的規模及估值仍在討論階段，可能會發生變化。

SHEIN最新傳出的估值堪比大型科技股，也比全球三大時裝連鎖企業Zara、H&M、UNIQLO市值都要高，Zara母企Indetix 市值約676億美元、UNIQLO母值迅銷市值約530億美元、H&M市值約230億美元。

SHEIN在2008年成立，目前正在向包括美國、德國、香港等逾220個國家及地區提供服務。而在去年中，SHEIN更一度超越Amazon，成為美國iOS以及Android平台下載量最高的網上購物應用。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】

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