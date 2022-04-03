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【科技股女股神】Cathie Wood：美債孳息曲線倒掛時 聯儲局加息將是錯誤

股樓投資 20:24 2022/04/03

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上周美國2年期與10年期債息出現倒掛，是相自2019年9月以來首次，反映投資者預計未來通脹會走低，憂慮美國經濟或陷入衰退。有「科技股女股神」之稱，方舟投資（Ark Investment）創辦人Cathie Wood稱，聯儲局（Fed）在孳息率倒掛時加息是錯誤的。 

同場加映：【溫股知新】再次審視宏觀因素 優質股同你數一數

Cathie Wood周六（3日）在社交媒體Twitter上表示，2年期與10年期孳息出現倒掛，顯示經濟增長或通脹會意外走低，而聯儲局將加息將是一個錯誤，直斥聯儲局在「玩火」。

Cathie Wood表示，通貨膨脹是一種非常激進的税收，它正在扼殺購買力和消費者情緒。美國密歇根大學3月消費者信心指數終值59.4，創10年來新低。Cathie Wood稱，數據已進入2008至2009年時金融危機的區間，並距離80年代通脹和利率達到兩位數增速的時候的歷史低位不遠。 

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責任編輯：黃苑筠

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