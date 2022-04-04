【疫市營商】疫下物流需求增　Zeek三大策略助企業拓展業務

疫下物流需求增加，物流公司 Zeek 聯合創辦人兼策略總監范俊 彥表示︰「以往綫上銷售渠道的建立並不十分 重要，但現時變成了一個關鍵的渠道，甚至乎 成為他們（商家）唯一做生意的渠道。」

Zeek以物流配送起家，隨着需求近年提供 解決方案，助商戶建立網上平台。他指，數碼轉 型成最受商家歡迎的服務，並稱︰ 「疫情前後比較，商家查詢的數目 增加兩至三倍。」但他發現，商家 在轉型時，面對一些從沒經歷的困難，故提供更簡易的方法，助他們處理問題。

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范俊彥憑過去經驗，剖析三大商家建立網上 平台時的痛點，包括︰

1）數碼轉型時間

他們在疫情下需要很快 轉型，但建立網上平台和配對物流，過程卻要花 費較長時間。

2）推廣服務

他們會兼顧市場推廣工作， 但涉獵的地方未必很廣，同時也花費較多時間。

3）平台流量

他們建立網店後，需要花時 間讓客戶認識，並且接觸新的潛 在客戶。

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過去品牌逐一與商家洽談， 找出建立網站和物流配對的方 法，並按商家店舖的數目，劃分 區域以承諾指定的物流配送時 間。另加強和提供更方便的服務，當中在第 5 波疫情時，設立自家網購平台， 提供不同配送品類，包括需烹調的商品、煮食器 材和工具、蔬果百貨等。

他指，商家使用平台時，也能夠解決上述痛 點。並舉例，由於平台與電子錢包、銀行和信用 卡公司等，設有合作關係，可為商家提供額外推 廣服務，便能吸引消費者下單。

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他稱，品牌在市場上有一定知名度，也累積 了一定數量的商家和消費者的網絡。當商家在平 台建立他們的網店後，配合共同進行的市場推廣， 有助成功吸引消費者去購物，獲得網站流量。

記者：馬意文