【消費券1萬】MegaBox推出消費券連環賞　回贈高達100%

▲ 為響應政府向市民派發5,000元消費券，MegaBox將於4月7日至5月31日期間推出多個消費券獎賞。（MegaBox提供圖片）

為響應政府向市民派發5,000元消費券，MegaBox將於4月7日至5月31日期間推出多個消費券獎賞，包括與八達通首度官方合作，推出消費回贈優惠「八達通消費券大獎賞」。

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顧客以八達通於MegaBox商戶消費滿200元或以上，即可換領商戶現金券及折扣優惠券，回贈率高達100%；而使用WeChat Pay HK、支付寶HK或Tap & Go領取消費券購物之顧客亦可獲得消費獎賞，消費滿600元或以上即可參加「消費券開心賞」，換領多間商戶現金券及折扣優惠券。

逾40項商戶消費券購物優惠

另外，配合MegaBox一連串推廣活動，多間食肆及零售商戶亦會於推廣期內推出逾40項商戶消費券購物優惠，全面涵蓋4個領取消費券的儲值支付工具。

於MegaBox購買大型傢俬或生活用品的顧客，亦可選擇參與「至潮家品購物賞」。消費滿6,000元及12,000元，可換領德國寶迷你手壓咖啡泡茶機及無線控溫養生壺，如使用4個指定支付工具付款，更可額外獲贈高達100元美饌及零售商戶現金券。

Mega Club會員方面，MegaBox除了延長「Mega Club 3倍積分回贈」推廣之後，亦推出「Mega Club 開心消費儲分王獎賞」，向首10位最高消費之Mega Club會員送出禮品，當中包括減壓背墊、旅行頸枕等等。

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責任編輯：李智美